亞洲盃資格賽／劉錚4三分彈 中華隊上半場僅1分落後強敵紐西蘭

男籃亞洲盃資格賽中華隊首場賽事今天在台北和平籃球館舉行，迎戰來訪的紐西蘭，儘管在缺少歸化球員助陣下中華隊身高處於絕對劣勢，但中華隊上半場三分球齊發，尤其是隊長劉錚就砍進4顆三分球，團隊合計投進9顆三分球，但仍以48：49落後掌控籃板優勢的紐西蘭。

儘管這次集訓階段爆發出的練球人數不足與保險問題，讓這次亞洲盃資格賽中華男籃爭議不斷，甚至間接影響到賽事票房，不過中華隊在今天首場出戰強敵紐西蘭的比賽中仍打出一場精彩賽事。

中華隊今天面對年輕但具有身材優勢的紐西蘭，排出了謝宗融、王皓吉、林信寬、劉錚與林俊吉的先發陣容，儘管在身材上的劣勢讓紐西蘭首節就頻頻在禁區取分，不過中華隊今天射手群表現出色，光是在首節就有林俊吉、劉錚、謝亞軒、高錦瑋投進三分球，一度緊咬比分不放，但第一節最後1分半鐘紐西蘭仍是拉出一波8：2的攻勢，首節打完以26：20領先中華隊。

第二節初中華隊老大哥劉錚三分球命中後，今天手感最火燙的林俊吉也跟進完成一記高難度上籃，中華隊追到僅剩1分差距，第二節剩下6分鐘時，中華隊靠著林正的4罰3中一度追平比數，儘管紐西蘭隨後靠著切入與罰球連續得分，但劉錚、林信寬的連續三顆三分球幫助中華隊緊咬比分不放，上半場結束前林信寬再命中一顆準壓哨三分球，幫助中華隊以48：49僅1分落後紐西蘭。

上半場打完中華隊以劉錚砍進4顆三分球拿下14分表現最佳，林信寬也砍進2顆三分球攻下8分，林俊吉、高錦瑋則有9分與7分進帳。