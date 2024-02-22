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HBL／松山三世代球員合體 學長給林現惟建議：打得更效率

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
松山現役球員林現惟（中）和學長黃柏瑋（右）、許皓程活動合影。記者曾思儒／攝影
松山現役球員林現惟（中）和學長黃柏瑋（右）、許皓程活動合影。記者曾思儒／攝影

執教松山高中將近30年的教頭黃萬隆，今年從松山退休，正式將兵符交棒，曾是松山97到99學年完成史HBL男甲級無前例3連霸成員的黃柏瑋說，相信恩師之後能將影響力繼續拓展到個層級，建立自己的籃球體系。

選手後轉任籃球訓練員黃柏瑋，和T1聯盟高雄全家海神隊當家球星胡瓏貿是「同梯」隊友，高中時接連入選U18亞青與U19世青國手，選手後成為籃球訓練師，用不同方式延續籃球熱情；今天他和松山大學長許皓程、PLG台北富邦勇士隊教練許晉哲一起擔任品牌活動教練，學弟林現惟、北一女米靖恩和普門中學李郁慈擔任助教，形成特別的松山跨世代合體。

參與過松山3連霸的黃柏瑋，對恩師退休獻上滿滿祝福，「黃教練能去任何地方建造自己體系，帶更多年輕球員和教練，適時給韋喬建議，讓韋喬去發揮，可以讓黃教練影響力愈來愈廣。」他認為黃萬隆離開基層，可以用更高的視角幫助後進，拓展影響力，對籃球圈也是好事。

接下黃萬隆棒子的葉韋喬只小黃柏瑋一屆，平常就常聯絡，「韋喬真的很認真，準備很好，很替他開心。」黃柏瑋笑說，平時也有關心學弟動態，像今天擔任助教的「小黑」林現惟，他也有和葉韋喬分享個人觀點。

「現惟有他要持續進步的地方，有天份就不要浪費。」黃柏瑋提到，「小黑」個人動作沒問題，但可以打得更有效率，他和葉韋喬分享後，松山教頭也有設計一些戰術給林現惟，盼松山新一代指標球員不只高中，未來也能有很好發展。

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