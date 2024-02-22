HBL／總決賽24日開放索票 將視人流開放後補入場 

112學年度HBL高中籃球甲級聯賽將在3月16日、17日於台北小巨蛋進行總決賽，今年總決賽將於24日上午9時開放索取3月16日場次之票券，25日上午9時開放索取3月17日場次之票券，球迷可至全國7-ELEVEN門市ibon機台進行索/取票，或於ibon網站進行線上索票後於48小時內至全國7-ELEVEN門市ibon機台取票，門票開放索取後，餘票情形請球迷隨時於ibon網站進行查看，將於3月15日晚間10時截止索／取票。

今年總決賽共8場球賽（票券分為4場次），3月16日賽程上午10時開始第一場女生組由北一女中對上金甌女中，以及中午12時開始的男生組東泰高中對戰光復高中為「第1場次門票」，中間進行清場，下午4時展開的女生組普門中學對決陽明高中，以及當日晚間6時男生組松山高中對壘南山高中為「第2場次門票」；3月17日賽程男、女生組季軍戰為「第3場次門票」，當天下午4點開始的男、女生組冠軍戰為「第4場次門票」。

為打擊黃牛，索／取票機制仍採實名制登記，索／取票時須備妥持票者本人之姓名及身分證字號，每位民眾每場次至多可索取2張票券，若索取2張票券之民眾，即需分別於索票時填寫2組持票者本人姓名及身分證字號，不得相同，且當天持票入場需配合查驗身分，入場者身分與票券上資訊一致方得入場。

高中體總為讓更多未能取到票的球迷朋友，亦有機會觀看HBL總決賽，將開放後補觀眾入場，開放數量依現場的人流狀況而定，額滿為止。

索取到3月17日冠軍賽場次門票的球迷也請留意進場時間，需於男生組冠軍賽第1節前完成進場動作，否則原持有票券將失效，並由現場候補球迷依序遞補進場。