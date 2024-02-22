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UBA ／美和吞敗 文化擠進4強

聯合報／ 記者曾思儒／基隆報導
美和前鋒陳千惠正規賽尾聲連續飆分，讓美和逼平北市大。圖／大專體總提供
美和前鋒陳千惠正規賽尾聲連續飆分，讓美和逼平北市大。圖／大專體總提供

112學年UBA公開女一級6強賽昨在基隆體育館收兵，隊史首闖6強的美和差點上演「灰姑娘傳奇」，但陳千惠尾聲飆分秀只讓美和續命到延長賽，最終80：82敗給北市大學，錯過第2勝，有機會到手的小巨蛋一併失手，讓還沒打最終戰的文化大學搭上4強末班車。

接續上陣的衛冕軍世新大學，延續預賽全勝紀錄，壓軸戰以72：57擊退文化大學，以完美勝率前進下月台北小巨蛋總決賽，離5連霸只差2勝；衛冕軍3月23日四強賽就要再度碰文化，佛光大學和台灣師大爭奪另張冠軍戰門票。

帶著本學期16連勝前進小巨蛋，世新還有11場比賽得分破百，不過教頭何正峰仍強調最後2戰要步步為營。

文化隊史握有19冠笑傲UBA公開一級各隊，但6強複賽爆冷輸美和，想晉級變成要看其他隊伍臉色，教頭鄭慧芸盼球員汲取複賽經驗，小巨蛋要有「搶勝」企圖，先從防守去限制世新。

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