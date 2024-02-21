UBA／世新挑戰5連霸差2勝 先和台元對練

挑戰112學年UBA公開女一級5連霸的世新大學，今天6強複賽最終戰以72：57擊退文化大學，連同預賽拉出16連勝，且有11場得分破百，展現連5年問鼎后座實力，不過教頭何正峰強調，文化並非完整陣容，4強賽再碰面仍要嚴陣以待。

UBA總決賽3月23日、24日在台北小巨蛋舉行，世新和文化再碰頭，佛光大學和台師大爭另張冠軍賽門票。

何正峰提到，今天文化隊長王玥媞膝傷缺陣，並非完整陣容，但球隊也有防守策略，就看對手決賽陣容去應變。

今年打遍各隊無敵手，何正峰仍十分小心，決賽前也已安排好和WSBL台元隊進行3場友誼賽，繼續強化板凳深度和球員磨合。

文化靠前一場北市大擊敗美和科大，壓軸戰碰世新前就提前搭上4強末班車，最終以排名第4前進小巨蛋，教頭鄭慧芸嘆，盼球隊別再出現傷兵。

文化除王玥媞膝傷，鄭慧慈昨天扭到腳踝，今天後衛李恩芯又撞到傷退，加上中鋒蕭豫玟、後衛黃巧鈞直接升到WSBL國泰人壽，挑戰隊史第20冠難度又增加不少。

下月小巨蛋首戰又是打世新，鄭慧芸強調要以「搶勝」為目標，先以防守壓制對手，盼子弟兵能展現不放棄的韌性，挑戰世新霸業。