快訊

漁船翻覆2死 國台辦晚間要求：台方儘快公布真相「嚴懲相關責任人」

高雄玉竹商圈冒大火！疑大量回收物釀禍「燒毀平房」 屋主住院逃過一劫

連兩日開出「27號」！億元大樂透、百萬大紅包開獎 億萬富翁可能就是你

UBA／世新挑戰5連霸差2勝 先和台元對練

聯合報／ 記者曾思儒／基隆即時報導
世新宋瑞蓁（左）攻下全隊最高18分，助衛冕軍完成複賽全勝，以全勝挺進台北小巨蛋。圖／大專體總提供
世新宋瑞蓁（左）攻下全隊最高18分，助衛冕軍完成複賽全勝，以全勝挺進台北小巨蛋。圖／大專體總提供

挑戰112學年UBA公開女一級5連霸的世新大學，今天6強複賽最終戰以72：57擊退文化大學，連同預賽拉出16連勝，且有11場得分破百，展現連5年問鼎后座實力，不過教頭何正峰強調，文化並非完整陣容，4強賽再碰面仍要嚴陣以待。

UBA總決賽3月23日、24日在台北小巨蛋舉行，世新和文化再碰頭，佛光大學和台師大爭另張冠軍賽門票。

何正峰提到，今天文化隊長王玥媞膝傷缺陣，並非完整陣容，但球隊也有防守策略，就看對手決賽陣容去應變。

今年打遍各隊無敵手，何正峰仍十分小心，決賽前也已安排好和WSBL台元隊進行3場友誼賽，繼續強化板凳深度和球員磨合。

文化靠前一場北市大擊敗美和科大，壓軸戰碰世新前就提前搭上4強末班車，最終以排名第4前進小巨蛋，教頭鄭慧芸嘆，盼球隊別再出現傷兵。

文化除王玥媞膝傷，鄭慧慈昨天扭到腳踝，今天後衛李恩芯又撞到傷退，加上中鋒蕭豫玟、後衛黃巧鈞直接升到WSBL國泰人壽，挑戰隊史第20冠難度又增加不少。

下月小巨蛋首戰又是打世新，鄭慧芸強調要以「搶勝」為目標，先以防守壓制對手，盼子弟兵能展現不放棄的韌性，挑戰世新霸業。

籃球

延伸閱讀

UBA／延長賽落敗錯過4強 美和女籃球員哭慘了

UBA／赴日移訓被慘電 磨出佛光女籃韌性

UBA／世新女籃擊敗台師大晉級4強 朝目標5連霸邁進

籃球／成人國手處女秀 高錦瑋、游艾喆期待合體

相關新聞

籃球／籃協回應張宗憲發文 稱曾為其支付26.5萬就醫費用

台北富邦勇士隊球星張宗憲今天凌晨於社群平台發言表示，過去代表中華隊期間手指斷掉僅獲得實支實付最多3萬保險理賠，點出中華男...

T1聯盟／大巨蛋成第二主場？ 中信特攻球團暫不回應

T1聯盟今天公布新北中信特攻隊3場主場賽事異動，並傳出可能成為首支前進大巨蛋的職業籃球隊，儘管中信特攻球團對於此事暫不回...

UBA／世新挑戰5連霸差2勝 先和台元對練

挑戰112學年UBA公開女一級5連霸的世新大學，今天6強複賽最終戰以72：57擊退文化大學，連同預賽拉出16連勝，且有1...

籃球／職籃工會籲搭三方協商平台 盼瓊斯盃前有新協議

亞洲盃資格賽中華男籃將在明天於主場出戰紐西蘭，不過過去一段備戰期間卻爆發包括訓練人數不足、保險等多項爭議，而職籃工會也在...

UBA／延長賽落敗錯過4強 美和女籃球員哭慘了

隊史首度打進UBA公開女一級6強複賽的美和科大，離台北小巨蛋只差最後一步，今天複賽最終戰屏東代表克服半場10分落後，在陳...

T1聯盟／高苑科大改名台鋼科大 成獵鷹未來訓練基地

原高苑科技大學今天舉行揭牌儀式，正式改名為台鋼科技大學，台鋼集團會長謝裕民夫婦、技職司副司長柯今尉、高雄市副市長林欽榮等...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。