UBA／世新挑戰5連霸差2勝 先和台元對練
挑戰112學年UBA公開女一級5連霸的世新大學，今天6強複賽最終戰以72：57擊退文化大學，連同預賽拉出16連勝，且有11場得分破百，展現連5年問鼎后座實力，不過教頭何正峰強調，文化並非完整陣容，4強賽再碰面仍要嚴陣以待。
UBA總決賽3月23日、24日在台北小巨蛋舉行，世新和文化再碰頭，佛光大學和台師大爭另張冠軍賽門票。
何正峰提到，今天文化隊長王玥媞膝傷缺陣，並非完整陣容，但球隊也有防守策略，就看對手決賽陣容去應變。
今年打遍各隊無敵手，何正峰仍十分小心，決賽前也已安排好和WSBL台元隊進行3場友誼賽，繼續強化板凳深度和球員磨合。
文化靠前一場北市大擊敗美和科大，壓軸戰碰世新前就提前搭上4強末班車，最終以排名第4前進小巨蛋，教頭鄭慧芸嘆，盼球隊別再出現傷兵。
文化除王玥媞膝傷，鄭慧慈昨天扭到腳踝，今天後衛李恩芯又撞到傷退，加上中鋒蕭豫玟、後衛黃巧鈞直接升到WSBL國泰人壽，挑戰隊史第20冠難度又增加不少。
下月小巨蛋首戰又是打世新，鄭慧芸強調要以「搶勝」為目標，先以防守壓制對手，盼子弟兵能展現不放棄的韌性，挑戰世新霸業。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言