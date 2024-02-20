亞洲盃籃賽／中華隊爭議 體育署署長親上火線：改變集訓模式

中華隊本周四將在台北和平籃球館迎接亞洲盃男籃資格賽首戰，但迎接紐西蘭隊前，爆出訓練人數太少、球票太貴、保險不到位、歸化球員續約談不攏的負面新聞，今天體育署署長鄭世忠親上火線，他表示體育署將長期密集與中華籃協研商相關問題及未來計畫，提升我國籃球國際競爭力。

體育署強調「體力就是國力」，提升國家隊競技實力是推展體育運動核心價值之一，以目前中華籃協於國際賽前3周才集訓，球員根本無法良好搭配，因此需要體育署協助改變集訓模式，協助籃球國家隊升級。

針對籃球亞洲盃資格賽國家隊集訓發生相關缺失，鄭世忠主動提議，已與中華籃協達成共識，將比照中華職棒組訓專案計畫，請中華籃協提報國家隊組訓專案計畫至體育署申請經費，並將邀集職籃各球隊經理集思廣益，希望將國家隊組訓制度化。

專案計畫包含情蒐、防護、體能訓練、運科監控及邀請國際優秀教練短期來台指導，讓球團有意願將選手交給國家隊，也讓球團教練一起來參與一起成長。

體育署表示，除國際賽賽前集訓，應由總教練搭配國內大專盃與職籃賽事期程來規劃國家隊全年度的平日集訓時間，此外，每年在大學與海內外職籃網羅國家隊選手，也會有進退場機制，以組成最佳國家隊陣容。

針對涉及選手權利義務，包括保險、肖像權及出場費等，中華籃協後續將透過召開運動員委員會，邀請職業聯盟代表、球員工會代表及現役球員等與會討論後，共同研訂協議書，確認相關權利義務。

未來籃球國家隊長期培訓體系建立後，集訓、參賽相關規劃細節及球員權利義務，將由中華籃協提供教練選手事先知悉並充分說明，務必維護球員知情權利並盡力協調、溝通，以謀求各方最大共識為原則辦理組訓作業。

職業選手投保暫時失能險保額的解決方向，目前在選手未能提供薪資合約原因下，僅能先為選手投保暫時失能險每月新台幣5萬元，為提升選手保障，後續將請中華籃協參考中華職棒聯盟作法，與3個籃球聯盟球團洽談於遮蔽個資的原則下提供選手薪資合約，以利保險公司核保。