NCAA／超傻眼？兩隊賽後原本和氣握手 下一秒竟濺血大亂鬥

今天美國大學籃球賽場出現全武行，NCAA一級球隊德州農工大學(Texas A&M Commerce)以76：72擊敗聖道大學(Incarnate Word)，賽後兩隊球員握手時突然爆發衝突，打了將近一分半鐘才落幕。

據ESPN報導，雙方衝突原因仍不明朗，兩支球隊多名球員互相出拳，儘管教練和其他球員試圖阻止，混戰仍持續一分多鐘，場上有多名球員倒地，一名女子在混戰中受傷，其中一隊的經理臉上沾滿血，學校尚未提供即時訊息。

Incarnate Word and Texas A&M Commerce got into a BRAWL after their game tonight 😳 pic.twitter.com/A7KEONCCne — Mercury (@CollegeSportsCo) 2024年2月20日

兩隊所屬的南方聯盟發聲明指出，「我們將與兩所大學密切合作，審查重播畫面並進行適當懲處。在南方聯盟，沒運動家精神的行為不可被接受，學生、觀眾和工作人員的安全是首要任務。」

事實上，兩支球隊都在該聯盟排名墊底，賽前都只有拿下3勝，因此從畫面可見，這場比賽觀眾數相當少。