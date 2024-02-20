快訊

綠營地方大老、宜蘭員山鄉民代表會主席許芳明驚傳離世

頂大教授退休讓教職空缺多 但本土博士為何仍處劣勢

台南88槍擊案宣判！ 「紅龜」洪政軍重判10年 王文宗判6月

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NCAA／超傻眼？兩隊賽後原本和氣握手 下一秒竟濺血大亂鬥

聯合新聞網／ 綜合報導
美國大學籃球發生嚴重互毆事件。 截圖自X
美國大學籃球發生嚴重互毆事件。 截圖自X

今天美國大學籃球賽場出現全武行，NCAA一級球隊德州農工大學(Texas A&M Commerce)以76：72擊敗聖道大學(Incarnate Word)，賽後兩隊球員握手時突然爆發衝突，打了將近一分半鐘才落幕。

據ESPN報導，雙方衝突原因仍不明朗，兩支球隊多名球員互相出拳，儘管教練和其他球員試圖阻止，混戰仍持續一分多鐘，場上有多名球員倒地，一名女子在混戰中受傷，其中一隊的經理臉上沾滿血，學校尚未提供即時訊息。

兩隊所屬的南方聯盟發聲明指出，「我們將與兩所大學密切合作，審查重播畫面並進行適當懲處。在南方聯盟，沒運動家精神的行為不可被接受，學生、觀眾和工作人員的安全是首要任務。」

事實上，兩支球隊都在該聯盟排名墊底，賽前都只有拿下3勝，因此從畫面可見，這場比賽觀眾數相當少。

籃球

相關新聞

NCAA／超傻眼？兩隊賽後原本和氣握手 下一秒竟濺血大亂鬥

今天美國大學籃球賽場出現全武行，NCAA一級球隊德州農工大學(Texas A&M Commerce)以76：72擊敗聖道大學(Incarnate Word)，賽後兩隊球員握手時突然爆發衝突，打了將近一

UBA／扳倒常勝軍 黑馬美和力拚首度攻蛋

UBA大專籃球聯賽女子組6強複賽一連5天在基隆市立體育館進行，首闖6強的美和科技大學成為大黑馬，首戰嚇出衛冕軍世新大學一...

亞洲盃籃賽／資格賽後天開打 中華男籃全本土出擊

2025亞洲盃男籃資格賽本周登場，中華隊周四晚間首戰將在台北和平籃球館迎戰紐西蘭隊，賽前雖爆發隊長劉錚發文風暴、票價太貴...

UBA／世新女籃擊敗台師大晉級4強 朝目標5連霸邁進

尋求UBA大專籃球聯賽女子組5連霸的世新大學今天靠著外籍生吉芙攻下24分、14籃板，以100比62擊敗台灣師大，提前確定...

籃球／中華男籃保險爭議 籃協：提高保費需球員薪資合約

台灣男籃本週將出戰2025亞洲盃男籃資格賽，卻陷入保險爭議。中華籃協副秘書長張承中指出，若希望保費額度提高，需要球員薪資...

亞洲盃籃賽／劉錚發文風暴 謝亞軒：讓更多人監督是好事

2025亞洲盃男籃資格賽開賽在即，中華隊今天舉行成軍記者會，但上周隊長劉錚社群發文指出練球人太少、保險喬不攏等狀況，讓記...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。