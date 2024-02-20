快訊

台北101傳出人才跳槽危機 內部員工爆：泛政治化是導火線

獨／陸快艇翻覆意外…家屬今抵金門引魂 2天1夜行程曝光

空姐自曝搭機絕不用廁所衛生紙 要有乾淨舒適的飛行注意3件事

UBA／扳倒常勝軍 黑馬美和力拚首度攻蛋

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
球隊犧牲新年假期為賽事中能贏得更佳成績而積極集訓。圖／美和科大提供
球隊犧牲新年假期為賽事中能贏得更佳成績而積極集訓。圖／美和科大提供

UBA大專籃球聯賽女子組6強複賽一連5天在基隆市立體育館進行，首闖6強的美和科技大學成為大黑馬，首戰嚇出衛冕軍世新大學一身冷汗，第二戰更大爆冷門，擊敗隊史握有UBA最多19罐的文化大學，拿下隊史對戰首勝，有機會挑戰4強專屬的台北小巨蛋門票。

美和科大女籃隊由教練顏君彰一手創立，110學年度拿下二級冠軍，上學期首度征戰一級就拿下第7，112學年度再上層樓，6強複賽前夕，球員自發性地號召、加練，年假只休兩天，初二就開訓，一天兩次、練四天休一，且全隊陳千惠、許可欣、許可微、蔡幸瑜、蔡幸萱、莊陳琳、潘伊宸、彼葳、古鈺婷、張恩惠和張慧瑛等人皆到齊，沒人喊苦。

4年前顏君彰憑著一顆熱愛籃球的心，決定在南台灣成立一支女籃隊，找資源、拉贊助和招募球員，費盡心血、困難重重，如今翻身成為全國女籃勁旅，讓他非常感動。

「創立初期遇到很多挫折，美和科大投入資源，但學校能力還是有限，很感謝長期以來資助球員學費、旅費、營養金等的優質典範企業，和具有社會責任的企業代表人，如北一文教機構、泓源建設股份有限公司、健友國際企業有限公司、嘉隆鋼鐵股份有限公司 、嘉曜鋼鐵有限公司、JC SPORTS 公司、靜遠商會和靜昇商會等，有他們的支持，才有今天的美和科大女籃。」顏君彰說。

跟傳統頂級強隊相比，美和科大選手的天賦和技術都小有差距，但靠著拚勁和努力仍打出一片天，顏君彰說：「進入6強雖已達成目標，但心中仍有夢想，盼能挑戰小巨蛋（四強），目前已搶下1勝，至少要拿下前5名。」

台灣少子化嚴重，許多學校招生出現困境，顏君彰盼美和科大能永續經營、球隊能成為甲一級的常客，且把球員送進WSBL，「我的籃球心願就是替這群孩子打造舞台，能無後顧之憂打球。」

畢業於HBL女籃傳統名校永仁高中的許可欣，從文化大學轉至美和科大後成為主力，未料去年預賽與台科大之戰傷到右膝，導致十字韌帶斷裂，經歷漫長的復健才重返球場。

許可欣回憶復健之路還一度哽咽，「很怕跟不上隊友，尤其剛回到球場上，速度、爆發力和球感都不好，在場上迷失自我，所幸家人、教練和隊友都不斷給我鼓勵，之後我心態轉變，替球隊貢獻不一定靠得分，才逐漸找到定位。」

顏君彰肯定許可欣球商高，且努力克服傷勢，「如今在6強賽逐漸找回昔日身手，是球隊不可或缺的球員之一。」

今天將進行6強複賽倒數第2天賽程，除衛冕軍世新大學提前晉級，另外5隊將爭取剩下3張小巨蛋門票。

籃球

延伸閱讀

UBA／世新女籃擊敗台師大晉級4強 朝目標5連霸邁進

籃球／成人國手處女秀 高錦瑋、游艾喆期待合體

UBA／男子組8強出爐 台師大搭晉級末班車

UBA／讀松山沒報到名 黃浚倢助台藝大再闖8強

相關新聞

亞洲盃籃賽／資格賽後天開打 中華男籃全本土出擊

2025亞洲盃男籃資格賽本周登場，中華隊周四晚間首戰將在台北和平籃球館迎戰紐西蘭隊，賽前雖爆發隊長劉錚發文風暴、票價太貴...

亞洲盃籃賽／劉錚發文風暴 謝亞軒：讓更多人監督是好事

2025亞洲盃男籃資格賽開賽在即，中華隊今天舉行成軍記者會，但上周隊長劉錚社群發文指出練球人太少、保險喬不攏等狀況，讓記...

UBA／扳倒常勝軍 黑馬美和力拚首度攻蛋

UBA大專籃球聯賽女子組6強複賽一連5天在基隆市立體育館進行，首闖6強的美和科技大學成為大黑馬，首戰嚇出衛冕軍世新大學一...

籃球／奇葩規定！中國CBA宣布：輸球主教練不得場邊受訪

中國籃球職業聯賽（CBA）今天宣布，凡輸球的隊伍，比賽後主教練不得接受媒體的場邊採訪，其他場合也不要公開發表「違規言論」...

亞洲盃籃賽／坦言對中華隊「有些失望」劉錚談下次徵召不說死

中華隊22日就要迎戰2025年亞洲盃資格賽，但上周還出現練球成員不到一半的窘境，讓隊長「小飛人」劉錚無奈發文，今天成軍記...

亞洲盃籃賽／最貴門票6000元被轟 籃協回應了

亞洲盃男籃資格賽22日在和平籃球館登場，售價資訊和金額本周才公布，今天中午開賣的門票最貴場邊席6000元，和2018年世...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。