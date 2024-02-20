UBA／扳倒常勝軍 黑馬美和力拚首度攻蛋

UBA大專籃球聯賽女子組6強複賽一連5天在基隆市立體育館進行，首闖6強的美和科技大學成為大黑馬，首戰嚇出衛冕軍世新大學一身冷汗，第二戰更大爆冷門，擊敗隊史握有UBA最多19罐的文化大學，拿下隊史對戰首勝，有機會挑戰4強專屬的台北小巨蛋門票。

美和科大女籃隊由教練顏君彰一手創立，110學年度拿下二級冠軍，上學期首度征戰一級就拿下第7，112學年度再上層樓，6強複賽前夕，球員自發性地號召、加練，年假只休兩天，初二就開訓，一天兩次、練四天休一，且全隊陳千惠、許可欣、許可微、蔡幸瑜、蔡幸萱、莊陳琳、潘伊宸、彼葳、古鈺婷、張恩惠和張慧瑛等人皆到齊，沒人喊苦。

4年前顏君彰憑著一顆熱愛籃球的心，決定在南台灣成立一支女籃隊，找資源、拉贊助和招募球員，費盡心血、困難重重，如今翻身成為全國女籃勁旅，讓他非常感動。

「創立初期遇到很多挫折，美和科大投入資源，但學校能力還是有限，很感謝長期以來資助球員學費、旅費、營養金等的優質典範企業，和具有社會責任的企業代表人，如北一文教機構、泓源建設股份有限公司、健友國際企業有限公司、嘉隆鋼鐵股份有限公司 、嘉曜鋼鐵有限公司、JC SPORTS 公司、靜遠商會和靜昇商會等，有他們的支持，才有今天的美和科大女籃。」顏君彰說。

跟傳統頂級強隊相比，美和科大選手的天賦和技術都小有差距，但靠著拚勁和努力仍打出一片天，顏君彰說：「進入6強雖已達成目標，但心中仍有夢想，盼能挑戰小巨蛋（四強），目前已搶下1勝，至少要拿下前5名。」

台灣少子化嚴重，許多學校招生出現困境，顏君彰盼美和科大能永續經營、球隊能成為甲一級的常客，且把球員送進WSBL，「我的籃球心願就是替這群孩子打造舞台，能無後顧之憂打球。」

畢業於HBL女籃傳統名校永仁高中的許可欣，從文化大學轉至美和科大後成為主力，未料去年預賽與台科大之戰傷到右膝，導致十字韌帶斷裂，經歷漫長的復健才重返球場。

許可欣回憶復健之路還一度哽咽，「很怕跟不上隊友，尤其剛回到球場上，速度、爆發力和球感都不好，在場上迷失自我，所幸家人、教練和隊友都不斷給我鼓勵，之後我心態轉變，替球隊貢獻不一定靠得分，才逐漸找到定位。」

顏君彰肯定許可欣球商高，且努力克服傷勢，「如今在6強賽逐漸找回昔日身手，是球隊不可或缺的球員之一。」

今天將進行6強複賽倒數第2天賽程，除衛冕軍世新大學提前晉級，另外5隊將爭取剩下3張小巨蛋門票。