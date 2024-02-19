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籃球／續披國家隊戰袍 劉錚：還沒到一個階段

中央社／ 台北19日電

旅外球星劉錚仍決定披上國家隊戰袍，持續替台灣男籃出戰，即便已年滿33歲，他表示還會留在國家隊，「我覺得還沒到一個階段。」

西進CBA中國男子職業籃球聯賽近10年，但劉錚仍享受披上台灣球衣征戰的日子，「10年前我要入選12人名單很不容易，即使被選到也沒有什麼上場時間，耕耘到現在才有這樣位置，所以我很珍惜被選到的機會。」

劉錚強調，從國家隊退役沒有時間表，「只要還能打，我就會繼續打，我一直覺得還沒打到一個階段，所有人準備充足與其他國家對戰。」至於要打到什麼階段？劉錚笑著表示：「先賣個關子，目前還沒到，但正在路上了。」

上週末在台灣職籃P.LEAGUE+、T1聯盟皆賽程情況下，導致集訓僅有6、7名球員，讓劉錚在社群媒體提出質疑，「就像是臨時組湊有意願的人去打這個比賽，人都不齊我們要怎麼磨合。」

劉錚坦言，確實有點小失落，畢竟以前台灣隊的集訓狀況，與現在完全不一樣，「如果打得太難看，也不要怪大家，確實是不容易。」他解釋發文是希望台灣隊愈來愈好，並語重心長地說：「身材都已經不如別人，應該花更多時間，本來很簡單一件事，不知道為什麼變這樣，球員應該負責專心打球就好。」

不過，扛起「台灣隊長」重任，劉錚仍期勉其他球員保持自信，還沒打都不知道結果會怎麼樣，「大家盡力而為就好，並找到自己幫助到球隊的定位」。台灣男籃將於22日在台北和平籃球館首戰來訪的紐西蘭。

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