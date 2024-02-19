台灣男籃保險爭議 籃協：提高保費需球員薪資合約
台灣男籃本週將出戰2025亞洲盃男籃資格賽，卻陷入保險爭議。中華籃協副秘書長張承中指出，若希望保費額度提高，需要球員薪資合約，才能與保險公司溝通。
台灣男籃將於22日在台北和平籃球館首戰來訪的紐西蘭，不過上週末在台灣職籃P.LEAGUE+、T1聯盟皆有安排賽程，導致集訓僅剩6、7名球員，也讓旅外球星劉錚在社群媒體提出質疑，籃協也隨即發布聲明解釋，並透露會再加強跟球員溝通，免得造成誤會。
針對球員保險爭議，張承中今天接受媒體採訪時再度強調，所有球員從開訓到結束皆以投保失能險，而非沒有保險，不過與球員索取薪資合約卻卡關，「這是失能險要面對的問題，估計失能險保險金額很困難，而且台灣只有一家保險公司有承保。」
張承中提到，在組訓的過程中，很多球員到後面才做出決定，假如沒有球員合約參考，加上時間過於緊迫，保險公司也不願意承擔太高的風險，「可能內容沒辦法讓球迷、球團滿意，這是運動市場保險需要突破的地方，我們也會再跟保險公司溝通。」
依照籃協目前投保的失能險，所有球員皆統一額度，全部失能給付新台幣300萬元、暫時失能則是最高給付5萬元、最長12個月。若未來想要提高給付額度、更加保障球員權益，張承中表示，希望球員把薪資合約交給籃協，「理解球團會保密，畢竟薪資合約這件事職棒花了10年。」
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