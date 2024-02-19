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亞洲盃籃賽／坦言對中華隊「有些失望」 劉錚談下次徵召不說死

亞洲盃籃賽／坦言對中華隊「有些失望」劉錚談下次徵召不說死

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
劉錚是中華隊最資深球員。記者侯永全／攝影
劉錚是中華隊最資深球員。記者侯永全／攝影

中華隊22日就要迎戰2025年亞洲盃資格賽，但上周還出現練球成員不到一半的窘境，讓隊長「小飛人」劉錚無奈發文，今天成軍記者會他坦言對集訓情形「有些失望」，對決紐西蘭隊的賽事「已經超出擔心的範圍」，下階段是否會再接受徵召，現在無法肯定。

33歲的劉錚雖非中華隊亞洲盃資格賽第一階段13人最年長，但近年國際賽幾乎無役不與，是中華隊資歷最完整的球員，上周發文像是一枚震撼彈，他心情倒是很平靜。

「我是把實話說出來，球員間都很常提到，這些問題很久了。」2016年開始旅外的劉錚強調，想反映的問題無關乎球員和教練團事前溝通，而是盼籃協和其他籃球聯盟有更好的措施，能讓中華隊所有球員好好空出時間備戰，而非昨天還在為母隊出賽，一結束馬上投入中華隊訓練。

中華隊5日開訓，但中間遇到農曆年假期，開訓不到一周就放年假，14日收假繼續訓練，但周末遇PLG和T1聯盟賽程，全員到齊時間更少，讓劉錚坦言失望。

「滿腔熱血的來，卻沒共同的感覺。」劉錚坦言，這次的隊友只有王皓吉在台啤同隊、謝亞軒是去年杭州亞運隊友，其他10人從來沒有搭配過，完全不熟悉，剩下不到3天的時間也只能先熟悉彼此，但就中華隊狀況還是有些心累。

劉錚指出，去年杭州亞運前，中華隊集訓一整個夏天，彼此磨合漸入佳境，原本想說能延續到幾年，但現在只有自己和謝亞軒是去年班底，像是一切都白費，「不希望我們每年花的心力，隔年就沒了，要從頭來。」

亞洲盃資格賽第二階段今年11月進行，這次狀況是否會影響後續徵召意願？劉錚沒給明確答案，「後面再說，11月是（CBA）下個賽季了。」他也強調，從年輕時極力爭取中華隊身分，一直到現在，其實都非常不容易，不會想放掉也十分珍惜代表中華隊的機會，但盼上層能有完整方案，讓全體能好好準備中華隊的賽事。

籃協副祕書長張承中今天表示，早在去年10月就有發文和T1聯盟和PLG溝通，希望職籃賽程盡量避開國際賽，22日對手紐西蘭球員昨天抵達也是從世界5處來台開戰，可見各國都會遇到類似問題。

劉錚是中華隊最資深球員。記者侯永全／攝影
劉錚是中華隊最資深球員。記者侯永全／攝影
劉錚是中華隊最資深球員。記者侯永全／攝影
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