亞洲盃籃賽／最貴門票6000元被轟 籃協回應了

亞洲盃男籃資格賽22日在和平籃球館登場，售價資訊和金額本周才公布，今天中午開賣的門票最貴場邊席6000元，和2018年世界盃亞洲區資格賽相比漲幅4倍，讓中華籃球協會被轟把球迷當「盤子」，今天籃協也做出回應，強調不影響球迷權益。

中華隊今天舉行成軍記者會，期間也有介紹售票資訊，籃協副祕書長張承中也解釋，票價是籃協和執行單位一同討論，除參考各國際賽事，也有考量舉辦賽事的成本。

「6000元的位置只有16個，不影響絕大部分球迷的權益。」張承中提到，這是國際籃總（FIBA）首次開放球場第一排可以增設觀眾座位，高票價的座位並不多，超過5000個座位都是「平價」座位，且籃協也要考量營收和成本。

至於22日開戰，售票資訊直到開打前不到5天才公布，張承中坦言時程的確太倉促，「這部分會檢討，我們認錯，我代表籃協致歉，下次會改進。」

聽聞最貴票價6000元，且已有球迷購買，中隊「一哥」劉錚忍不住驚呼，感謝球迷「真心支持」的他開玩笑說：「應該要送全隊簽名加擁抱。」

亞洲盃男籃資格賽共分3階段，第一階段今年2月進行，中華隊22日主場迎戰紐西蘭隊，25日飛往馬尼拉對決菲律賓隊，11月迎接第二階段賽程，第三階段明年2月登場。