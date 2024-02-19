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籃球／亞男籃資格賽台北票價砲轟比經典賽還貴 網：被當盤子

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籃球／亞男籃資格賽台北票價砲轟比經典賽還貴 網：被當盤子

聯合新聞網／ 綜合報導
中華男籃。 本報資料照
中華男籃。 本報資料照

2025亞洲盃資格賽第1階段，本周四中華男籃將在台北和平籃球館迎戰紐西蘭隊，日前中華籃協公布票價，最貴為新台幣6000元，遭許多球迷砲轟把人當盤子，也有專業網友整理出各國票價。

本場比賽場邊席最貴為6000元，和平館1樓票價幾乎都超過1000元，2樓自由席則為500元。回顧2018年世界盃男籃亞洲區資格賽，同樣在和平籃球館，當時最貴票價只有1500元。值得一提的是，去年棒球經典賽在台中洲際棒球場開打，中華隊擁有頂尖球星張育成坐鎮，最貴票價3200元，這次也被球迷拿出來比較。

本次亞洲盃資格賽在各國開打，有專業網友整理各國票價，日本在容納人數1萬的有明體育館對決關島和中國，場邊席最貴約新台幣6600元，一樓最便宜2640元，自由席1100元。

韓國在4600人的原州體育館對決泰國，一樓最貴1500元，最便宜824元，3樓最便宜只要352元。菲律賓在10000人的PhilSports Arena對決中華隊，一樓最貴3056元，最便宜925元，自由席只要156元。

香港在1900人的荃灣體育館對菲律賓，只有700座位公開售票，票價120港元，加上30港元手續費，總共150港元（約新台幣600元），但沒有劃位。

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