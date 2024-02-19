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PLG／TYP情人露營去！領航猿主題周辦籃球小旅行

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
領航猿隊推出「TYP情人之一起去旅行」主題周。圖／領航猿隊提供
領航猿隊推出「TYP情人之一起去旅行」主題周。圖／領航猿隊提供

延續過去兩個賽季廣受好評的主題活動「TYP情人」，桃園璞園領航猿隊今年特別加入旅行元素，以「TYP情人之一起去旅行」的風貌與橙客們見面，主題周活動將於2月28日、3月2日和3月3日的領航猿主場3連戰登場，邀請「橙客」們一起感受春天的氣息，來一趟說走就走的籃球旅行。

今年度的「TYP情人之一起去旅行」主題，結合近期受到喜愛的露營風格，特別於桃園具代表性的景點「埔心牧場」豪華露營地「牛仔星村」拍攝主題日視覺，並攜手美國風格戶外品牌「Poler」合作，提供多樣露營桌椅及各式露營配備搭建拍攝場景。

今年TYP情人陣容有球員「籃球貴公子」李家慷、「Mayaw」張鎮衙、「領航小可愛」林子洧、「暖男喬神」喬楚瑜，搭配Pilots Crew「牙牙」林怡廷、「可愛小寧萌」寧寧展現獨有的青春氣息，一起在鄰近市區體驗大自然豪華露營。

主題周球場也呼應旅行風格，新設立的頭等艙拍照區將打造成露營體驗區，搭配美國風格戶外品牌「Poler」的各式露營配備；「TYP情人之一起去旅行」主題視覺背景及手繪三角旗等佈置，在球場內打照主題風格露營場景，給予橙客們另類球場露營體驗。

露營必備小遊戲也不可以少，領航猿將在環廊區域設置「天才小釣手」、「神準獎金獵人」等遊戲攤位，只要完成指定任務即可得到各式小禮；本次主題特別推出「TY人拍貼機」，只要100元就能夠與本次主視覺球員或Pilots Crew同框，季票橙客可憑藉當日比賽票根至攤位免費兌換一次，給予「橙客」們與TYP情人如同一起旅行般的回憶紀念品，且3天提供不同拍貼外框，歡迎球迷把握機會一起來收集。

本次TYP情人首度推出「情人旅行好物」限量贈品，增添戶外旅行氛圍的「TYP情人手繪風三角旗」、紀錄遊歷感動文字的「TYP情人旅行明信片」，另有主題日視覺海報限量發送，邀請球迷到桃園巨蛋一起享受熱血青春的籃球之旅。

領航猿隊推出「TYP情人之一起去旅行」主題周。圖／領航猿隊提供
領航猿隊推出「TYP情人之一起去旅行」主題周。圖／領航猿隊提供

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