PLG／賴廷恩回歸化身神偷 7抄截助勇士退攻城獅

PLG衛冕軍台北富邦勇士隊今天差點浪費第四節10分領先，最後1分多鐘遭新竹御頂攻城獅追平比數，靠洋將塞瑟夫投進超前球、強森讀秒階段2罰都把握，驚險以102：97迎接農曆年後的第一場勝利。

勇士首節28：24領先，半場也握有57：51優勢，第四節數度領先到10分，但攻城獅在洋將霍立飛發揮下追近比數，曾柏喻快攻進球更助隊95：95追平；塞瑟夫攻進超前球讓勇士再取得領先，但曾曾柏喻2罰俱中再追平比數，不過關鍵時刻塞瑟夫再打進，攻城獅失誤後洋將克拉連2度外線嘗試都落空，勇士最後還有周桂羽2罰1中追加分數，最終以5分差距守護主場。

前一天勇士以73：96敗給福爾摩沙夢想家隊，「背靠背」馬上調整，今天貢獻10分的賴廷恩說：「昨天得分偏低，進攻效率也非常低，今天嘗試把快攻打快，得到更多進攻次數。」

賴廷恩除10分還有7抄截，創下生涯新高，也是本季聯盟單場最多抄截，之前因踝傷缺陣的他提到，之前受傷勢影響，沒能幫助球隊，回歸後想盡快融入，很高興可以打出今天表現、助隊奪勝。

勇士今天點點開花，全隊7人得分兩位數，塞瑟夫17分、沛登13分，周桂羽和強森各12分，簡廷兆、林志傑和賴廷恩都攻下10分，林志傑還有7籃板和4助攻。

攻城獅以克拉21分、10籃板最佳，高國豪16分、6籃板，霍立飛15分、16籃板。