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PLG／足底筋膜炎舊傷未癒 林書豪本週2戰皆缺陣

中央社／ 台北15日電

結束農曆春節假期，台灣職籃P.LEAGUE+新北國王即將於明天（16日）展開賽程，只是當家球星林書豪因足底筋膜炎的傷勢仍未痊癒，確定本週無法出賽。

林書豪本季出賽13場，平均上陣35分鐘，繳出全隊最高的23.38分、5.3助攻、6籃板，並幫助國王季初拉出8連勝。然而，林書豪日前被診斷出足底筋膜炎，立刻進行PRP（高濃度血小板血漿）增生治療，並缺陣農曆年前的4場比賽（含東超）。

林書豪也在個人IG分享，傷病是運動的一環，並透露一直以來都不希望這樣的情況發生，因為每個球迷都是花自己辛苦工作賺的錢，跟珍貴的時間買票進場看比賽。

「我知道現在我最該做好的，就是要讓自己能完全的復原才能盡快回到場上，這段期間不論會有多困難，我都會投入百分之百的全力在治療恢復上。」林書豪寫道。

歷經農曆春節假期休養，國王球團今天透過聲明表示，林書豪與洋將牧倫斯（Byron Mullens）在春節後評估恢復狀況良好，列入每週觀察名單，不過皆因足底筋膜炎的舊傷未癒，本週確定無法出賽。而後衛李愷諺因左足跟挫傷，列入每日觀察名單，僅確定缺陣明天賽事。

暫居PLG龍頭的新北國王，本週將在主場新莊體育館迎來農曆春節後首場賽事，分別於16日對戰新竹御頂攻城獅、18日力抗桃園璞園領航猿，捍衛龍頭寶座。

籃球

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