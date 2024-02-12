T1聯盟／春假後恢復訓練 台啤永豐雲豹目標奪下冠軍
T1聯盟台啤永豐雲豹今天在台啤球場進行春假後首次訓練，營運長顏行書除發放新年開工紅包外，也為球員帶來龍年祝福與鼓勵。
雲豹在年前以11勝5敗戰績暫居聯盟龍頭，各項統計數據上也有好表現，其中團隊籃板743顆、場均得分104.4分皆為全聯盟最高。
後衛陳孝榕分享對球隊未來的看法，他表示：「儘管我們目前位居榜首，仍需針對上半季的不足進行修正。我們將持續努力，朝著季後賽及冠軍目標邁進，我也會加倍努力，提升自信，為球隊贏得更多勝利。」
洋將克羅馬利用春節假期飛往泰國度假，他說：「春節期間讓我可以短暫遠離籃球，到國外走走幫助我找回新的活力，隨著季後賽日益逼近，我們正提高專注力，確保身體狀態達到最佳，以迎接接下來的挑戰。」
黃鎮和吳沛嘉皆表示，趁著休假期間盡可能與家人共度時光，春假過後，會以穩定的心態回歸訓練，全心準備迎接下半季的挑戰，目標是為雲豹贏得總冠軍。
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