PLG／將嚴格控管潛在暴力行為 許晉哲：非常必要
台灣職籃P. LEAGUE+今天發表聲明，強調以「保護球員」為首要任務，禁止任何形式的傷害性打球行為。對此台北富邦勇士總教練許晉哲認為非常必要。
PLG公告指出，針對近期球場上出現的潛在暴力行為及傷兵狀況，聯盟裁判、賽務團隊召開專案會議，強調所有球員皆為聯盟重要資產，為確保「保護球員」為首要任務，已與裁判組密切合作及溝通，將對潛在暴力行為及哨音後的動作進行嚴格控管。
PLG呼籲球員回歸賽事本質，更要求球團加強教育，「在競賽之餘，任何形式的傷害性打球行為皆不被允許，我們期待各球團能夠積極落實這一點，使比賽更加安全和純粹。」
勇士總教練許晉哲指出，此舉正面保護球員安全，而且是非常必要的事情，「以往吹罰皆以球員安全為第一優先，但近期為了讓比賽流暢，有些吹判會放掉。」他提到，不只是勇士，很多球隊都不斷出現傷兵，「如果明星球員受傷，絕對會影響球迷觀賽意願。」
今天征戰東亞超級聯賽的最後一役，主力球員周桂羽又不慎重摔受傷，許總提到，後續再觀察會不會頭昏、嘔吐，「腰部有比較大的疼痛，希望不要腫起來。」至於缺陣至少6週的洋將辛特力（MikeSingletary），昨天已經完成手術，許總對於辛特力的狀況評估很保守，「只能看他的復健狀況。」
然而，讓許總頭痛的是，包含洪楷傑、曾祥鈞及賴廷恩皆為傷兵，「楷傑眼角膜破裂，沒辦法戴隱形眼鏡，所以也無法練球，祥鈞則是腰痛了2週，廷恩腳踝扭到腫蠻大的。」而勇士在過年後首戰將在17日迎戰福爾摩沙夢想家。
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