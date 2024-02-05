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T1聯盟／NBA等級洋將初登板突暈倒 獵鷹今宣布解約

聯合新聞網／ 綜合報導
台南台鋼獵鷹隊洋將威力確定離隊。 圖／台南台鋼獵鷹隊提供
台南台鋼獵鷹隊洋將威力確定離隊。 圖／台南台鋼獵鷹隊提供

台南台鋼獵鷹隊洋將威力（Willie Reed）日前在比賽中短暫失去意識，球團安排他進行檢查後，醫療團隊不建議他繼續參與高強度訓練與賽事，因此獵鷹正式宣布與他解除合作關係。

身高208公分的威力曾效力NBA籃網、熱火、快艇、活塞等隊，隨後轉戰歐洲聯賽，今年則來到獵鷹。他1月28日迎來初登板，面對台啤雲豹隊，沒想到只打13分25秒，就在比賽中突然昏倒退場。

球團指出，「根據威力近期的身體狀況及後續檢查報告，經醫療團隊評估，為確保威力的健康和生命安全，不建議他繼續參與高強度訓練與賽事。球團由衷感謝威力入隊後的努力和貢獻，祝福他日後身體健康，一切順利。」

獵鷹上季以亞軍作收，本季卻戰績3勝11敗，暫居聯盟墊底，目前陣中只有金恩、布拉和米可3名洋將。

威力於第二節剩07：40秒處昏倒：

台南台鋼獵鷹

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