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PLG／林冠綸遭驅逐出場 周桂羽打到抽筋助勇士奪勝

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
勇士周桂羽攻下平個人最佳的19分，助隊擊敗攻城獅。圖／勇士提供
勇士周桂羽攻下平個人最佳的19分，助隊擊敗攻城獅。圖／勇士提供

飽受傷兵問題的PLG衛冕軍台北富邦勇士隊，今天少了洋將辛特力和後衛賴廷恩下，周桂羽出賽41分鐘貢獻平個人最高的19分，加上第三節「野獸」林志傑挺身而出，助隊以109：103擊敗新竹御頂攻城獅，守護主場勝利。

勇士主場「背靠背」出賽，周桂羽上場時間又是兩隊之冠，第四節上籃後一度有抽筋現象，所幸並無大礙，他也將勝利獻給上周受傷的洋將辛特力（Michael Singletary），「Mike，這場勝利是給你的。」

辛特力是上周出戰福爾摩沙夢想家時受傷，經檢查是腓骨近端骨折、前下脛腓韌帶部分撕裂與三角韌帶發炎，經醫療團隊評估後，需半石膏固定至少6周；少了兩度總冠軍賽MVP，勇士今天登錄強森、塞瑟夫和沛登，3人得分都達兩位數，強森有18分、15籃板演出，加上周桂羽平個人PLG最佳的19分，助隊第三節打出32：19的單節攻勢，最終6分差奪勝。

林志傑第三節3投3中攻下7分，全場13分、5籃板，蔡文誠也有17分，再展現老將價值。

攻城獅總教練林冠綸今天被吹了2個技術犯規，生涯首次因單場連吞技術犯規遭到驅逐；林冠綸被吹出場後，攻城獅雖在艾夫伯全場30分領軍下縮小差距，但反撲仍差一步。

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