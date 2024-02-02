籃球／裕隆10球員遭起訴 體育署兩點聲明防賭立場

SBL裕隆10名球員在今天遭到檢方依詐欺、賭博、違反運動彩券發行條例等罪嫌起訴，體育署在今天下午也針對此事做出回應，強調已針對職業運動建立跨部會防賭機制合作平台，並定期召開防賭會議，全力維護運動賽事的公平競爭。

體育署指出，對於今天裕隆10名球員遭到起訴做出兩點回應，包括針對職業運動建立跨部會防賭機制合作平台，定期召開防賭機制會議，藉此追蹤防賭機制的工作，並將全力支持檢、警加強查緝偵辦，以有效防制運動賽事不法事件發生，維護國內運動賽事的公平競爭。

至於中華籃球協會則表示，這次遭到起訴的10名球員，都已經在日前紀律委員會中做出懲處，而目前裕隆也已經重新振作，協會也將專注在現行的SBL賽事上，「這是個慘痛的經驗與教訓，希望全體籃球界都能引以為戒。」