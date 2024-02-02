籃球／假球案前裕隆球員翁嘉鴻遭通緝 恩師曝為還債已逃大陸　

前SBL裕隆籃球隊中鋒翁嘉鴻涉入假球案，未到案遭檢方通緝，翁嘉鴻在醒吾科大籃球隊的恩師王金城指出，他為了還清債務，已逃往大陸。

據「中天新聞網」報導，王金城透露翁嘉鴻人在大陸，「他在台灣已無球可打，為趕快還清大批賭債，現在跑到大陸打野球賺錢，希望能夠快點還清欠債，因為和地下錢莊借錢，已經有人跑去騷擾他的家人，讓他現在急需賺錢還債。」

王金城指出，翁嘉鴻到了職業隊後才染上賭博惡習，結果越玩越大，導致欠下大筆賭債，甚至還被迫跟吳季穎借錢。

王金城有持續和翁嘉鴻保持聯繫，他也說：「聽到他被通緝的消息，我真的很吃驚，我會趕緊聯絡他，要他快點回來一趟，跟檢察官還是法官把事情交代清楚。」