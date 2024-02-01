籃球／未入選亞洲盃資格賽國手遭質疑 馬建豪：個人因素拒絕

2025年FIBA亞洲盃資格賽中華男籃培訓隊24人名單出爐，旅外好手陳盈駿、林庭謙及劉錚都入選，效力CBA江蘇隊的馬建豪卻不在名單中，引發許多球迷質疑，馬建豪稍早也在個人社群解釋原因。

這份名單中有9位T1職籃球員、5位PLG、3位SBL、3位UBA、旅外三傑及阿提諾。馬建豪和PLG攻城獅隊高國豪是許多球迷心中的遺珠之憾。

對此，馬建豪發文感謝大家關心並提到，「桑教練有在第一時間詢問我的意願，在我與球團討論後，因為一些因素，有告知桑教練這次可能無法參加，我會在接下來的比賽裡提升自己，如果下次有機會，我個人非常有意願參加中華隊賽事，謝謝大家。」

馬建豪發IG限時動態解釋原因。 截圖自馬建豪IG

中華男籃24人培訓大名單：