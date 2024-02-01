籃球／未入選亞洲盃資格賽國手遭質疑 馬建豪：個人因素拒絕

聯合新聞網／ 綜合報導
馬建豪（左）。 本報資料照
馬建豪（左）。 本報資料照

2025年FIBA亞洲盃資格賽中華男籃培訓隊24人名單出爐，旅外好手陳盈駿、林庭謙及劉錚都入選，效力CBA江蘇隊的馬建豪卻不在名單中，引發許多球迷質疑，馬建豪稍早也在個人社群解釋原因。

這份名單中有9位T1職籃球員、5位PLG、3位SBL、3位UBA、旅外三傑及阿提諾。馬建豪和PLG攻城獅隊高國豪是許多球迷心中的遺珠之憾。

對此，馬建豪發文感謝大家關心並提到，「桑教練有在第一時間詢問我的意願，在我與球團討論後，因為一些因素，有告知桑教練這次可能無法參加，我會在接下來的比賽裡提升自己，如果下次有機會，我個人非常有意願參加中華隊賽事，謝謝大家。」

馬建豪發IG限時動態解釋原因。 截圖自馬建豪IG
馬建豪發IG限時動態解釋原因。 截圖自馬建豪IG

中華男籃24人培訓大名單：

CBA：陳盈駿（廣州龍獅）、林庭謙（天津榮鋼）、劉錚（上海大鯊魚）

T1：高錦瑋（台啤雲豹）、林信寬（台啤雲豹）、谷毛唯嘉（台鋼獵鷹）、林秉聖（台新戰神）、阿巴西（中信特攻）、謝亞軒（中信特攻）、譚傑龍（中信特攻）、邱子軒（高雄全家海神）、胡瓏貿（高雄全家海神）

PLG：林俊吉（福爾摩沙夢想家）、蘇士軒（新北國王）、戴維斯（新北國王）、曾祥鈞（富邦勇士）、林正（桃園領航猿）

SBL：張家禾（台銀）、陳侑昫（台銀）、王皓吉（台啤）

UBA：游艾喆（政治大學）、宋昕澔（政治大學）、江均（輔仁大學）

歸化球員：阿提諾

馬建豪

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