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PLG／年前最後主題周 夢想家彰化「吉」氣

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
夢想家隊今天宣布，年前最後主場周將和全球前十大輪胎品牌，同時也是彰化在地優質廠商瑪吉斯輪胎合作，共同推出專屬主題周。圖／夢想家隊提供
夢想家隊今天宣布，年前最後主場周將和全球前十大輪胎品牌，同時也是彰化在地優質廠商瑪吉斯輪胎合作，共同推出專屬主題周。圖／夢想家隊提供

結束3場客場征戰的福爾摩沙夢想家隊，農曆新年前回到主場彰化體育館，本周末先後迎戰新北國王與桃園璞園領航猿，目標挑戰連勝迎新年。

 夢想家今天宣布，年前最後主場周將和全球前十大輪胎品牌，同時也是彰化在地優質廠商瑪吉斯輪胎合作，共同推出專屬主題周，特別規劃多樣化的互動遊戲，場內設有「吉」氣闖關任務以及球迷最愛的瑪吉斯夢想突襲活動，中場遊戲也準備進「吉」挑戰賽，參與球迷皆有機會可以獲得品牌與球團共同驚喜準備的好禮，希望透過有趣、活潑的主場活動，顛覆大家對於傳統產業的印象。

為了歡慶龍年，球員也穿上「吉」紅球衣營造節慶氣氛，周日賽後更有單日限定的 Formosa Sexy 賽後簽名會，參與球迷可以近距離與女孩互動。

 夢想商店為迎接即將到來的農曆新年，球團特別發售「無懼」紅球衣與球衣扭蛋，更有龍年「吉」氣大發財 TEE 與紅包組，讓球迷能夠以全新裝備迎龍年。

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