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籃球／卡森斯臨別一戰 熱情與球迷互動
NBA球星卡森斯昨晚跟隨台啤永豐雲豹和PLG新竹御頂攻城獅上演跨聯盟的「大獅風雲賽」對決，也是今天離台前最後一次出賽，儘管他僅出賽兩節19分鐘拿下10分5籃板，但從賽前、中場休息到賽後，不斷與球迷互動展現親民一面，最終雲豹以81：84不敵攻城獅。
過去兩周帶領雲豹拿下3勝1敗佳績後，卡森斯今將搭機離台，離台前夕與雲豹隊友和攻城獅跨聯盟大戰，儘管是以客隊球員身分在竹縣體育館出賽，但卡森斯賽前就獲新竹球迷熱烈支持，他也從賽前就開啟小型球迷會，簽名、合照來者不拒。
比賽開打後，卡森斯只要一到球場邊就響起熱烈歡呼，雖他在首節手感不佳僅拿下3分，但第二節進攻加溫後單節進帳7分，加上對上前東家的鄭瑋也開砲，雲豹在上半場打完也一度領先。
下半場卡森斯未再登場，但他仍不時與球迷互動，甚至在倒數階段雲豹追到僅剩3分差距時，球迷想拱他上場最後一擊，但他搞笑裝腳痛回應，卡森斯最後一戰上場19分鐘拿下10分5籃板。
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