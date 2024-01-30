快訊

金管會說龍年台股有3變數 擬向財部討論延長當沖降稅

UBA／男子組8強出爐 台師大搭晉級末班車

中央社／ 台北30日電

台師大今天UBA大專籃球聯賽男子組預賽迎戰世新大學，末節倒數8.2秒發邊線球，被世新王鼎鈞抄走上籃，台師大最終以62比63落敗，但靠著對戰優勢，搭上晉級末班車，連8年晉8強。

112學年度UBA大專籃球聯賽公開男一級第4階段預賽在政治大學、台灣藝術大學兩地進行，今天展開最後一天賽程。

在尋求4連霸政治大學與健行科大、虎尾科技大學、世新大學前進8強後，國立體大、輔仁大學、台藝大也搶下晉級門票，最後1席資格由同為7勝7敗的台灣體大、台灣師範大學角逐。

台體大今天以76比97敗給健行科大，而同時間在另一地開打的台師大，儘管以62比63惜敗世新大學，但台師大仍憑藉著對戰優勢，收下8強入場券。

值得注意的是，今年8強中有7隊是上季8強球隊，僅少了上季第7的文化大學，由上季二級冠軍、本季升上一級的虎尾科大取代。

男子組8強全數出爐後，接下來8隊將於2月27日至3月5日齊聚台北體育館，展開單循賽，爭取前4名、前進台北小巨蛋。

籃球

延伸閱讀

UBA／讀松山沒報到名 黃浚倢助台藝大再闖8強

UBA／亞運金牌飆分無用 悲情義守連兩年無緣8強

UBA／林韋愷再飆致勝球！台師大逆轉輔大8強在望

UBA／陳冠中歸隊提振士氣 國體退高師8強在望

相關新聞

籃球／卡森斯享受離台前最終戰 鄭瑋期待能再當隊友

明天將離台的前NBA球星卡森斯，今天代表台灣職籃T1聯盟台啤永豐雲豹出戰P.LEAGUE+新竹御頂攻城獅，卡森斯表示，打...

籃球／讚攻城獅主場氛圍佳 卡森斯：兩聯盟合併是加分

台啤永豐雲豹NBA球星卡森斯將在明天離台，今晚他則是與球隊一同參與在新竹御頂攻城獅主場舉行的「大獅風雲賽」，並在出賽19...

籃球／大獅風雲賽登場被噓 阿拉薩：知道球迷會不諒解

T1聯盟台啤永豐雲豹在今天於新竹御頂攻城獅主場舉行「大獅風雲賽」，而本場比賽不僅是卡森斯離台前最後一戰引發關注，雲豹更在...

籃球／卡森斯最終戰開起球迷會 大獅賽打19分鐘拿10分

新竹御頂攻城獅與台啤永豐雲豹今天在新竹縣體育館舉行跨聯盟的「大獅風雲賽」，也將是NBA球星卡森斯在明天離台前的最後一次出...

PLG／來台6年像第二個家 阿提諾：很高興參與台籃發展

PLG新竹御頂攻城獅在今天宣布與洋將阿提諾解除合約，在與中華籃協的歸化合約也已經結束的情況下，阿提諾在今天受訪時坦言，目...

籃球／阿提諾「自由」後先返美 籃協持續洽談歸化續約

PLG新竹御頂攻城獅隊今天宣布與洋將阿提諾達成離隊協議，而在與中華隊的歸化合約也在去年底就到期的情況下，攻城獅總經理張樹...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。