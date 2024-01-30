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籃球／卡森斯享受離台前最終戰 鄭瑋期待能再當隊友

中央社／ 新竹30日電
卡森斯在客場展現親民一面，簽名、合照來者不拒。聯合報系記者劉肇育／攝影
卡森斯在客場展現親民一面，簽名、合照來者不拒。聯合報系記者劉肇育／攝影

明天將離台的前NBA球星卡森斯，今天代表台灣職籃T1聯盟台啤永豐雲豹出戰P.LEAGUE+新竹御頂攻城獅，卡森斯表示，打起來很享受。一旁的鄭瑋則向卡森斯喊話，希望卡森斯未來能再回來。

攻城獅今天在主場新竹縣體育館舉辦大獅風雲賽，與台啤永豐雲豹進行跨聯盟交流賽，這也是卡森斯（DeMarcus Cousins）離台前最終戰。

不過，卡森斯今天出賽不到20分鐘，打完2節就退場休息，拿下10分、5籃板、2助攻，儘管倒數末節8.7秒，雲豹追成只剩3分差，且還保有最後一波球權，但卡森斯依舊未上場，而是由新秀高錦瑋執行最後一擊，可惜未能把握機會，雲豹以81比84落敗。

雲豹外籍教練查爾斯杜貝．布雷斯（Charles Dube-Brais）表示：「當時希望給予場上球員機會，執行最後一擊，加上考量這是4天內第3場賽事，卡森斯在場邊也休息滿久的，我們必須考量他身體狀況、避免受傷，因此最後未換上卡森斯。」

卡森斯表示，如果是例行賽或季後賽，他一定會上場，但他也提到，「今天很多球員的家人都有到場看球，希望他們有機會在家人面前表現，執行球隊所要的東西。」

離台前最後一場賽事，也讓卡森斯留下深刻印象，他指出，很喜歡這場比賽氛圍，打起來非常開心、很享受，同時也看好若未來2個台灣的職籃聯盟合併，將能提高競賽強度，並為台灣籃球加分。

卡森斯今天除了展現親和力，幫場邊球迷簽名外，在賽後記者會結束前，還用特別用中文向在場的媒體說聲「新年快樂」。

雲豹鄭瑋上季與「魔獸」霍華德（Dwight Howard）當隊友，本季又和卡森斯同隊，鄭瑋認為，能與NBA等級球員合作，是很棒的經驗，他笑著說：「我以後可以說給兒子聽，畢竟很少人有這樣的經驗。」

鄭瑋還趁機向身旁卡森斯喊話，他說：「希望卡森斯回去後，能再回來我們球隊。」

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