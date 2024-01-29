PLG／新北國王李愷諺腳放高鐵座位引爭議 他這樣回應

新北國王隊球員再度惹出爭議，後衛李愷諺昨天在個人IG貼限時動態，遭網友質疑江腳放在高鐵座椅沒公德心，對此李愷諺稍早再度發文做回應。

李愷諺在個人IG貼出一張照片，將自己的腳放在高鐵座椅上，並寫下「趕什麼車 這樣做不是挺好」。不料引來大批網友不滿，「超沒水準」、「當年罰球烙賽說要扛，結果公審球迷、鎖留言」、「扛哥本來就這水準」。

李愷諺也針對此事回應：「還真沒想過這個動態能製造這麼高的討論，首先呢我就是拍一張照，腳放在的時間應該不超過3秒鐘，想讓我隊友知道趕車站自由座幹嘛？有位置好好座車。」

「還是你各位可以試試看這樣坐到底舒服不舒服，我是不舒服啦，再來我腳放下後，也用了我的手輕拍了椅子，我也是個愛鞋玩家，鞋子應該不會多髒，很抱歉造成這種觀感不佳，希望你各位能保持你們的高道德標準，謝謝。」

「魔獸」霍華德（Dwight Howard）去年效力雲豹隊搭高鐵商務車廂時，被乘客目擊把鞋子脫掉後，雙腳翹高，放在前方座位頭墊，遭到眾多網友抨擊，雲豹球團事後也發聲明致歉。