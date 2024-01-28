T1聯盟／卡森斯轟30分、威廉斯33籃板破魔獸紀錄 雲豹賞獵鷹7連敗

前NBA全明星球員「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins）加盟T1聯盟台啤永豐雲豹隊，今天迎接來台第4場比賽，也可能是在T1聯賽的最後亮相，他首節灌籃、外線都有演出，三節打完就轟下30分，隊友「狀元」林信寬、高錦瑋也都繳出兩位數得分，另名洋將威廉斯更有打破聯盟單場紀錄的33籃板演出，助隊輕鬆以114：88賞給台南台剛獵鷹隊7連敗。

雲豹今天面對台南台鋼獵鷹，卡森斯首節裡外都有發揮，他灌籃得手後林信寬又切入又外線，選秀「狀元」個人連拿5分助隊領先擴大到26：12，連卡森斯都和他「撞胸」慶祝。

雲豹後衛蔣淯安因傷缺陣，但兩位新秀高錦瑋和林信寬今天表現亮眼，林信寬前4次出手都命中，高錦瑋得分掛零但有4籃板和1助攻，加上另名洋將威廉斯單節8分、9助攻，讓雲豹首節已31：21領先獵鷹。

第二節卡森斯先從谷毛唯嘉手中斷球，再「一條龍」殺進禁區，背後運球後輕鬆上籃，助雲豹取得38：24領先；卡森斯第二節再拿7分、4籃板，助雲豹半場打完取得51：37領先。

第三節卡森斯再拿下13分，三節累積30分寫下來台4戰新高，加上高錦瑋也加入外線開火行列，雲豹三節打完優勢再擴大到88：59。

分數大幅拉開下，卡森斯第四節直接免戰，雲豹仍以26分差距輕取獵鷹。

除卡森斯寫來台得分新高，威廉斯24分加上33籃板，改寫「魔獸」霍華德（Dwight Howard）上季締造的31籃板紀錄，卡森斯賽後也開心擁抱威廉斯；雲豹本土林信寬和高錦瑋也各有16分和12分。