T1聯盟／卡森斯轟30分、威廉斯33籃板破魔獸紀錄 雲豹賞獵鷹7連敗

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
卡森斯（右）面對獵鷹隊攻下來台新高的30分。圖／T1聯盟提供
卡森斯（右）面對獵鷹隊攻下來台新高的30分。圖／T1聯盟提供

前NBA全明星球員「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins）加盟T1聯盟台啤永豐雲豹隊，今天迎接來台第4場比賽，也可能是在T1聯賽的最後亮相，他首節灌籃、外線都有演出，三節打完就轟下30分，隊友「狀元」林信寬、高錦瑋也都繳出兩位數得分，另名洋將威廉斯更有打破聯盟單場紀錄的33籃板演出，助隊輕鬆以114：88賞給台南台剛獵鷹隊7連敗。

雲豹今天面對台南台鋼獵鷹，卡森斯首節裡外都有發揮，他灌籃得手後林信寬又切入又外線，選秀「狀元」個人連拿5分助隊領先擴大到26：12，連卡森斯都和他「撞胸」慶祝。

雲豹後衛蔣淯安因傷缺陣，但兩位新秀高錦瑋和林信寬今天表現亮眼，林信寬前4次出手都命中，高錦瑋得分掛零但有4籃板和1助攻，加上另名洋將威廉斯單節8分、9助攻，讓雲豹首節已31：21領先獵鷹。

第二節卡森斯先從谷毛唯嘉手中斷球，再「一條龍」殺進禁區，背後運球後輕鬆上籃，助雲豹取得38：24領先；卡森斯第二節再拿7分、4籃板，助雲豹半場打完取得51：37領先。

第三節卡森斯再拿下13分，三節累積30分寫下來台4戰新高，加上高錦瑋也加入外線開火行列，雲豹三節打完優勢再擴大到88：59。

分數大幅拉開下，卡森斯第四節直接免戰，雲豹仍以26分差距輕取獵鷹。

除卡森斯寫來台得分新高，威廉斯24分加上33籃板，改寫「魔獸」霍華德（Dwight Howard）上季締造的31籃板紀錄，卡森斯賽後也開心擁抱威廉斯；雲豹本土林信寬和高錦瑋也各有16分和12分。

獵鷹以洋將金恩22分、14籃板、9助攻最佳，米可19分，但苦吞7連敗不說，第二節7分36秒雲豹新洋將威力突然倒地，引起現場一陣譁然。

卡森斯（右）面對獵鷹隊攻下來台新高的30分。圖／T1聯盟提供
卡森斯（右）面對獵鷹隊攻下來台新高的30分。圖／T1聯盟提供

籃球

延伸閱讀

T1聯盟／讚胡瓏貿贏得尊敬 卡森斯：他毫不畏懼

T1聯盟／連兩年扛NBA中鋒 胡瓏貿讚卡森斯不只是來硬的

T1聯盟／卡森斯20分15籃板8助攻 雲豹不敵海神斷6連勝

T1聯盟／海神將作客雲豹主場 布銳克曼期待對戰卡森斯

相關新聞

PLG／無懼林書豪、牧倫斯缺席 國王照贏鋼鐵人

PLG新北國王隊昨天宣布，陣中明星後衛林書豪以及洋將牧倫斯都因足底筋膜炎傷勢進入傷兵名單，不過今天在林書緯19分、洋將米...

HBL／淡商女魔獸！廖秀珍繳瘋狂「雙30」

尋求史無前例5連霸的淡水商工，112學年HBL女甲級8強賽前兩戰都吞敗場，晉級拉警報，不過今天高二中鋒廖秀珍面對永仁高中...

T1聯盟／卡森斯轟30分、威廉斯33籃板破魔獸紀錄 雲豹賞獵鷹7連敗

前NBA全明星球員「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins）加盟T1聯盟台啤永豐雲豹隊，今天迎接來台第4場比賽，...

PLG／勇士挑戰4連霸噩耗 辛特力骨折至少休6周

台北富邦勇士隊今年要挑戰PLG連4冠，但卻傳出噩耗，兩度奪下總冠軍賽MVP的洋將辛特力（Michael Singleta...

HBL／金甌女戰神撞傷休兵 北一女輕鬆奪4連勝

女甲8強首戰就打下衛冕軍淡水商工，金甌女中112學年展現挑戰4強企圖，陣中U16亞青女籃中華隊隊長林宇涵昨天碰普門中學更...

UBA／双生連線同場飆破20分 世新晉級只差最後一步 

112學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽男一級預賽第四階段，也是最後一個階段各隊4連戰，27日起兵兩路在政大、台藝大體育館...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。