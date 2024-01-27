T1聯盟／開賽小高潮！卡森斯撂倒胡瓏貿還向他噴垃圾話

台啤雲豹隊大咖洋將「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins）來台第三戰，在主場迎戰高雄海神隊，開賽就出現球迷想看的大場面，卡森斯與防守他的胡瓏貿互相糾纏，隨後更將他撂倒在地，讓球迷驚呼連連。

此戰才進行30秒，雲豹進攻時胡瓏貿與卡森斯對位，兩人互相卡位誰也不讓誰糾纏在一起，最後卡森斯直接將他甩在地，後續在他起身後還推了他胸口還互噴垃圾話，兩人火藥味十足，讓現場開始鼓譟，不過裁判很快就拉開2人未釀成衝突，卡森斯則被判了進攻犯規，但已為比賽帶來一波小高潮。

上半場雙方進攻都頗有水準，海神靠著較高的命中率以61：52領先雲豹。海神邱子軒命中3顆三分球攻下15分最高；雲豹則以卡森斯的14分6籃板3助攻最佳。