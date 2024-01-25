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NBA等級對決！林書豪再破PLG紀錄 但聲量不敵「表弟」T1處女秀

DailyView網路溫度計／ 劉又瑋
圖片來源／IG：newtaipeikings、taiwanbeerleopards
圖片來源／IG：newtaipeikingstaiwanbeerleopards

台灣兩大職業籃球聯盟PLG和T1，上週六（20日）都有NBA等級球星獻技，PLG新北國王隊林書豪傷癒歸隊後，繳出單節22分破聯盟紀錄，全場43分好成績，率隊以32分差距擊敗排名第一的夢想家。T1台啤永豐雲豹隊則迎來4度入選NBA明星賽的全能中鋒「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins）台灣首戰，雖然他第一場表現普通，不過聲量卻遠高過又破一次紀錄的林書豪。

「表弟」台灣首戰還在暖機 表現輸給破紀錄林書豪

20日卡森斯迎來加入雲豹隊的台灣職籃首戰，球隊在主場對上近況低迷的台鋼獵鷹，終場雲豹以119比90輕取獵鷹，不過久未出賽的「表弟」似乎還在暖機，全場只交出13分，10籃板，5助攻的平凡成績，其中上半場僅得2分，一度讓球迷懷疑他是否還保有NBA等級的身手。

反觀同一天，國王隊林書豪即便是久違的傷癒歸隊，已經第2年參與台灣職籃聯賽的他，持續展現主宰賽場的能力，面對暫居第一的福爾摩沙夢想家，「豪小子」第2節火力全開，單節攻下22分，不只率隊拉開領先差距，更又一次打破之前由多位球員保持的單節21分聯盟紀錄，寫下新的「書豪障礙」，終場他繳出43分，8籃板，3助攻，2抄截成績，帶領球隊以114比82大勝對手。

卡森斯處女秀創高聲量 林書豪「得分紀錄」成關鍵字

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，觀察「林書豪」和「卡森斯」近一週聲量趨勢變化，前者累積聲量1,744筆，後者則為7,399筆。兩人20日同天出賽，各自累積755筆與3,035筆聲量，都成為一週內單日聲量最高峰，雖然「表弟」首場表現普通，處女秀新鮮感仍讓他討論度高過林書豪出色表現。

台灣兩大職業籃球聯盟PLG和T1，上週六（20日）都有NBA等級球星獻技，PLG新北國王隊林書豪傷癒歸隊後，繳出單節22分破聯盟紀錄，全場43分好成績，率隊以32分差距擊敗排名第一的夢想家。T1台啤永豐雲豹隊則迎來4度入選NBA明星賽的全能中鋒「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins）台灣首戰，雖然他第一場表現普通，不過聲量卻遠高過又破一次紀錄的林書豪。

▲ 「林書豪」和「卡森斯」近一週聲量趨勢變化。
image source: 《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

不過林書豪破紀錄的好表現，也讓他近一週熱門關鍵字出現「PLG、聯盟、得分、紀錄」等字，可見這件事成為球迷高度關注的成就。昨（21）日林書豪因傷再掛免戰牌，反觀卡森斯第2戰表現回溫，繳出25分，17籃板，4助攻，4抄截的全能身手，終於展現他NBA等級的好身手，兩位頂級球星在台獻技，讓球迷更加期待未來的賽事。

台灣兩大職業籃球聯盟PLG和T1，上週六（20日）都有NBA等級球星獻技，PLG新北國王隊林書豪傷癒歸隊後，繳出單節22分破聯盟紀錄，全場43分好成績，率隊以32分差距擊敗排名第一的夢想家。T1台啤永豐雲豹隊則迎來4度入選NBA明星賽的全能中鋒「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins）台灣首戰，雖然他第一場表現普通，不過聲量卻遠高過又破一次紀錄的林書豪。

▲ 「林書豪」近一週熱門關鍵字。
image source: 《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2024年01月19日至2024年01月21日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站。

研究方法：
《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『林書豪』與『卡森斯』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)、「熱門關鍵字」(註2)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

*註2 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。

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