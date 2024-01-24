UBA／寒流來襲手感不冰冷！北護一姐謝偉平繳雙十助隊止敗

大專女子籃球聯賽本週開始第三階段的賽事，本季重返甲一級的台北護大，賽前戰績1勝9敗排在倒數第二，並於今天對上清華大學，而曾在本階段首戰砍下21分的球隊一姐謝偉平，本日再度火力全開砍下16分13籃板2助攻的雙十佳績，幫助球隊順利止敗，並在結束後釋放壓力流下勝利的淚水。

台北護大開賽後一度落後對手，並在第二、三節全力反撲反超對手，但雙方依舊你來我往，直到最後第四節才分出勝負，最終就以65:60拿下勝利，本場比賽台北護大更有三人得分上雙，其中球隊唯一大四謝偉平與大三莊婷羽更砍下全隊最高16分，對此前者表示：「今天的勝利得來不易，對手表現得也很出色，但我們全隊氣勢更高昂，之後我們將持續全力搶勝。」

到了第三階段後，表現相當亮眼的謝偉平本日再度拿下雙十，以及串聯全隊進攻的好表現，在本日幫助球隊順利止敗，賽後更是流下淚水，她坦言全隊的目標依舊是希望能在剩下的比賽中全勝：「我們難得重返甲一理所當然不想輕易回去，今天的勝利是屬於全隊的，希望之後的比賽我們能連勝下去。」