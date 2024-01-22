籃球／是否推動台灣職籃合併 PLG：抱持開放態度

針對台灣職籃P.LEAGUE+（簡稱PLG）、T1聯盟合併議題，PLG執行長鄭偉柏表示，朝向開放態度前進，而新竹御頂攻城獅30日舉辦「大獅風雲賽」將成為觀察重點。

外界關心台灣兩個職籃的合併議題，PLG執行長鄭偉柏今天接受媒體採訪時表示，日前在運動產業博覽會，T1聯盟會長錢薇娟有正向回覆，雖然目前沒有細聊，但朝向開放態度前進，「只有很前期的意象接觸，沒有很具體推動，不過我們各自先把本質做好，包含球賽內容，後續再慢慢討論」。

鄭偉柏認為，職籃兩聯盟合併是很大的工程，必須非常謹慎，並廣納各界意見，還有球隊之間怎麼溝通，而且得考量各城市配置等問題，「但為了台灣籃球整體好，如果整合好能幫助國家隊更上一層樓，這是最終極目標」。

攻城獅日前宣布，將在30日舉行「大獅風雲賽」，迎戰T1聯盟的台啤永豐雲豹，也是難得的兩聯盟季中交流賽。鄭偉柏指出，此賽事也是測試未來怎麼交流重要標的，「以聯盟的角度，攻城獅提出提案，只要符合聯盟規章，讓球隊自己把活動經營起來」。

鄭偉柏更指出，原本「大獅風雲賽」選擇在31日舉辦，不過與PLG例行賽、東亞超級聯賽撞期，因此特別與攻城獅球團協調，「他們也調整到對兩聯盟影響最低的情況」。

季前歷經簽賭、假球案，讓台灣籃壇陷入動盪，不過PLG整體卻是穩定成長，鄭偉柏表示，每週聯盟都會召開例行會議，並把YouTube直播、電視轉播數據給各個球隊，幫助主場行銷考量，「感謝所有人協助，才能讓PLG整體效能、聲量及商業價值持續擴大」。