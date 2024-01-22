T1聯盟／卡森斯納悶「中文好」 阿巴西回：我台灣長大

台啤永豐雲豹今天以105比85擊敗新北中信特攻，登上台灣職籃T1聯盟龍頭。有趣的是，前NBA球星卡森斯卻納悶，為什麼「特攻黑豹」阿巴西的中文這麼好。

感受到身體狀況愈來愈好，加上賽前有好好休息，睡了2個小時，前美國職籃NBA球星卡森斯（DeMarcus Cousins）今天繳出25分、17籃板、4助攻、4抄截、2阻攻的全能數據，率領雲豹以20分之差力退衛冕軍特攻，不僅勇奪近期6連勝，更登上T1聯盟龍頭寶座。

觀察到卡森斯賽前的投籃狀況不是很好，特攻總教練李逸驊透露，採取放投不放切的策略，「結果他的外線命中率非常好，而內線只要包夾稍微慢一點，他整個人就擠過來，身手能裡能外，非常難以防守。」他補充，珍惜NBA球員來台灣打球的機會，也給予台灣球員不同刺激。

雲豹代理總教練周俊三則提到，卡森斯的能量愈來愈高，尤其籃板、協防等方面造成對手很大壓力，「最重要的是，他很願意跟團隊分享球，只要給他充分休息，相信表現都是有目共睹。」

有趣的是，在場上有與卡森斯交流機會，「特攻黑豹」阿巴西起初表示，忘記彼此聊些什麼，但隨即回憶起來：「他看我跟裁判溝通，問我為什麼中文這麼好，他就回他，因為我台灣長大的。」他認為，卡森斯表現很不錯，絕對仍具備NBA實力，「希望之後還有機會再對到。」