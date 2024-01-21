T1聯盟／卡森斯爆發 單節14分抵過首戰全場得分

前NBA全明星球員「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins）加盟T1聯盟台啤永豐雲豹，昨天來台首戰上半場只靠灌籃拿2分，全場16投6中攻下13分、10籃板「雙10」成績，今天第2戰面對衛冕軍新北中信特攻大爆發，第一節更攻下14分外帶7籃板，一節比數就超過昨天上場28分鐘的總和。

卡森斯開賽第一次外線嘗試雖落空，4分44秒外線就開張，不到40秒再飆進另枚三分彈，助雲豹取得26：13領先；讀秒階段卡森斯外線再破網，連中三元助隊首節取得37：25領先。

卡森斯第一節三分球4投3中攻下14分，外帶7籃板、1助攻、1抄截。

特攻第二節打出7：0反攻，雲豹靠林信寬外線止血，1分47秒卡森斯籃下打進，加上另名洋將克羅馬投進壓哨球，讓雲豹半場打完仍握有57：47優勢。

卡森斯上半場出賽18分鐘，三分球6投3中攻號19分外帶9籃板，有望連兩天繳出「雙10」成績。