T1聯盟／卡森斯爆發 單節14分抵過首戰全場得分
前NBA全明星球員「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins）加盟T1聯盟台啤永豐雲豹，昨天來台首戰上半場只靠灌籃拿2分，全場16投6中攻下13分、10籃板「雙10」成績，今天第2戰面對衛冕軍新北中信特攻大爆發，第一節更攻下14分外帶7籃板，一節比數就超過昨天上場28分鐘的總和。
卡森斯開賽第一次外線嘗試雖落空，4分44秒外線就開張，不到40秒再飆進另枚三分彈，助雲豹取得26：13領先；讀秒階段卡森斯外線再破網，連中三元助隊首節取得37：25領先。
卡森斯第一節三分球4投3中攻下14分，外帶7籃板、1助攻、1抄截。
特攻第二節打出7：0反攻，雲豹靠林信寬外線止血，1分47秒卡森斯籃下打進，加上另名洋將克羅馬投進壓哨球，讓雲豹半場打完仍握有57：47優勢。
卡森斯上半場出賽18分鐘，三分球6投3中攻號19分外帶9籃板，有望連兩天繳出「雙10」成績。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言