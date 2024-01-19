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T1聯盟／卡森斯加盟採月簽 雲豹：他有高度興趣續留

中央社／ 台北19日電
前美國職籃NBA球星「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins，前譯柯森斯）19日晚間在桃園出席台灣職籃T1聯盟台啤永豐雲豹隊加盟記者會，預計20日就會迎來T1首秀，在桃園主場出賽。中央社
前美國職籃NBA球星「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins，前譯柯森斯）19日晚間在桃園出席台灣職籃T1聯盟台啤永豐雲豹隊加盟記者會，預計20日就會迎來T1首秀，在桃園主場出賽。中央社

前NBA球星「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins，前譯柯森斯）今天正式加盟台灣職籃T1聯盟台啤永豐雲豹，執行長張建偉坦言，卡森斯的薪資滿高的，但未來不排除繼續合作，且卡森斯有高度興趣續留。

上個月確定找來前美國職籃NBA球星卡森斯助拳，當時台啤雲豹執行長張建偉說，雙方簽下1個月的合約，「採月走月簽，若磨合得很好，戰績很好、球迷買帳，就會一直走下去。」昨天抵台的卡森斯，今天下午已隨隊練球，並於明天迎來T1聯盟首秀，對戰台南台鋼獵鷹。

在今天的卡森斯加盟記者會上，張建偉接受中央社採訪時坦言，卡森斯的薪資確實滿高的，「但我覺得他很值得，再貴我也覺得值得，尤其從我們互動過程，還有剛剛記者會上的對話，明顯感受到他對自己的自信與專業度，如果球員能從中得到東西，這個是無價的。」

張建偉更透露，卡森斯對續留非常有興趣，而自己也是樂觀其成，「就看4場後的發展，不排除再合作，我也期許能繼續走下去。」他補充，假如卡森斯沒有續簽合約，雲豹球團仍持續物色NBA等級洋將，「我們討論過的人都在媒體上出現過，我只能說精準，幾乎無一例外。」

目前雲豹1月主場已售出8成票房、約5000多張門票，只剩下2樓區的桃園里民票。張建偉指出，希望卡森斯帶來額外價值，不管是球迷信心、對球團認可或戰力加強，「我們雲豹從來不是很擔心價格問題，對球迷好才是最重要的。」

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