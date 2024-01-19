PLG／兩聯盟交流！攻城獅辦「大獅風雲賽」對抗T1雲豹

聯合新聞網／ 綜合報導

新竹御頂攻城獅球團今日宣布將於30日(二)19:00舉辦「大獅風雲賽」，由攻城獅在主場迎戰T1聯盟台啤永豐雲豹。攻城獅球團把握難得機會進行季中交流賽，期盼球員透過高水平競技提升賽事經驗與實力，也希望能為新竹獅紫軍帶來高張力的精彩賽事。雲豹今天也宣布與攻城獅的跨聯盟「大獅風雲賽」，卡森斯也將參與盛會。

大獅風雲賽門票將於本週末「361°瑞迪巧虎同學會」賽事現場搶先開賣！為讓新竹球迷搶先購票，攻城獅球團將各保留250張獅心瘋席次門票，每人每次限購4張，於1月20日、1月21日早上十一點在南門售票處開賣（售完為止）。

獅紫軍季票會員優先購預計於1月22日（一）18:00至1月23日（二）23:59在拓元售票系統開放優先購，請季票會員留意電子郵件優先購代碼，把握時間至售票系統選位購票。1月24日（三）中午十二點於拓元售票系統全面開賣。

另外，本週末只要在現場購買大獅風雲賽門票，即可享有加購「361°瑞迪巧虎同學會」獅吼區門票買一送一（售完為止），歡迎新竹獅紫軍把握機會搶先購入門票。賽事轉播則由MOMOTV第75頻道與公視+網路頻道播出，更多活動相關資訊請鎖定攻城獅官方粉絲專頁。

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