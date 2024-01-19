T1聯盟／卡森斯無懼時差首度投入雲豹訓練 期待正式上場

台啤永豐雲豹職業籃球隊新加盟的前NBA全明星球員卡森斯(DeMarcus Cousins)昨(18日)晚間抵台後，無懼時差，今日(19日)就立刻參與球隊訓練，為即將到來的主場賽事進行準備，他說：「很開心可以跟大家一起練球，看得出來每個人都非常有活力，隊友們都很有天份，我很期待明天可以上場。我的目標不僅僅是為球隊贏得更多勝利，更要為球迷帶來精彩比賽，每一場比賽，我都會全力以赴。」

卡森斯在短短20小時內就迅速適應了球隊環境，更展現出敬業精神，訓練中他與隊友之間的互動良好，也能夠和隊友說笑，產生相當良好的化學反應。總教練周俊三表示，球隊對卡森斯的加入感到非常期待和興奮，雖然在正式比賽前他只有一天的時間練習、時間短暫，但戰術上會根據他的個人能力、在禁區的破壞性進行調整。台啤永豐雲豹明天(20日)下午2點，在主場迎戰臺南台鋼獵鷹的比賽。

雲豹主力球員「小安」蔣淯安也分享首次跟卡森斯一起練球的心得，他表示，因為卡森斯曾在NBA打球，有一定的專業水準，特別是在投籃準度和動作流暢度方面，他說：「這是我第一次與NBA球員共同練習，對我來說很特別。」

球團今晚七點將為卡森斯舉辦盛大加盟記者會，正式向外宣告這位明星球員加入雲豹。

卡森斯(前)今天開始練球。 台啤永豐雲豹提供