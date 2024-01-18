影／NBA球星「表弟」卡森斯抵台 小球迷幸運得到簽名球
台灣職籃T1聯盟台啤永豐雲豹本球季找來NBA球星「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins）加盟，今晚8時24分，卡森斯搭乘中華航空CI-5航班抵達桃園國際機場，雖然經過長程飛行，但他才剛步出候機室就親切地向採訪媒體揮手致意，隨即由球隊人員引領入境通關。因球團事前公布卡森斯來台消息，他剛入境後就靦腆地向接機球迷揮手，隨後搭乘保母車離去。
雲豹連續兩個賽季找來NBA球星加盟助拳，繼去年的「魔獸」霍華德（Dwight Howard）後，本季則是找來曾4度入選NBA全明星賽的中鋒「表弟」卡森斯加盟，明天將舉行加盟記者會，預計後天（20日）在主場亮相。
卡森斯才剛踏進入境大廳，現場等候的球迷馬上熱情大喊「Cousins, Welcome to Taiwan」，前來接機的雲豹執行長張建偉也立即獻上鮮花，卡森斯隨即為接機看板簽名並合照，隨即移動腳步前往搭車。
路途中不少球迷拿著手機想要跟他自拍，卡森斯雖然沒有停下腳步，但也盡可能與粉絲合影。現場一名球迷簡先生特別帶著2個兒子來接機，小朋友不停高喊「Cousins uncle」，引起卡森斯注意，他立即伸長右手接下小朋友手中的籃球簽名，隨後就在工作人員引導下搭乘保母車離開桃機。
簡先生表示，他晚上8時許就跟2個兒子在入境大廳守候，過去只要有NBA球星來台，他都會特別帶著小朋友來接機，平常也會收集球隊相關物品，因為4歲的小朋友特別喜歡打籃球，所以也想來看看，他覺得卡森斯比想像中的高且親民，雖然帶小朋友很忙，不過星期六還是會抽空去觀看比賽。
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