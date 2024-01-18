T1聯盟／前NBA球星卡森斯抵台 球迷粉絲桃機熱情迎接

中央社／ 桃園機場18日電
前美國職籃NBA球星卡森斯（DeMarcus Cousins）（中）18日晚間搭機抵台，大批球迷前往桃園國際機場接機，當卡森斯現身入境大廳時，現場球迷紛紛尖叫歡迎，場面相當熱鬧。中央社
前美國職籃NBA球星卡森斯（DeMarcus Cousins）（中）18日晚間搭機抵台，大批球迷前往桃園國際機場接機，當卡森斯現身入境大廳時，現場球迷紛紛尖叫歡迎，場面相當熱鬧。中央社

台灣職籃T1聯盟台啤永豐雲豹找來前美國職籃NBA球星卡森斯助陣，卡森斯今晚搭機來台，吸引大批球迷到桃園機場接機，靦腆低調的卡森斯不停跟球迷揮手致意後搭車離去。

「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins）搭乘中華航空公司CI5班機在晚間8時24分抵達桃園國際機場，雖然經過長程飛行，但他仍然親切地向採訪記者揮手致意，隨即由球隊人員引領入境通關，沿途許多旅客、海關及檢疫人員看到卡森斯都熱情的打招呼並拿出手機拍照，面對台灣民眾的熱情，卡森斯相當靦腆，偶而會微笑回應。

卡森斯走進入境大廳時，現場等待已久的球迷更是驚聲尖叫，並頻頻大喊「Cousins, Welcome toTaiwan」，球迷簡先生特別帶著小朋友不停高喊Cousins uncle，聽到小朋友聲嘶力竭的吶喊，卡森斯也特別為小朋友手持的籃球簽名，並送上自己帶來的球員卡，其他球迷也紛紛靠近卡森斯希望能跟他合照，場面相當熱鬧。

卡森斯在入境大廳特別停留為接機的球隊人員看板簽名及合照，隨後在球隊的安排下搭車離去。

簡先生表示，他帶著2個小朋友從晚上8時許開始在入境大廳守候，以往只要有NBA的球星來他都會特別帶著小朋友來接機，平常也會收集球隊相關物品，因為4歲的小朋友特別喜歡打籃球，所以也想來看看，他覺得卡森斯比想像中的高且親民，雖然帶小朋友很忙，不過星期六還是會抽空去觀看比賽。

雲豹繼上季大動作找來前美國職籃NBA球星「魔獸」霍華德（Dwight Howard）助陣，去年12月宣布曾4度入選NBA全明星賽的中鋒卡森斯，確定將披上雲豹戰袍，後續卡森斯對球隊戰績幫助以及吸票功力備受關注，卡森斯明天將舉行加盟記者會，預計20日將在主場亮相。

台灣職籃T1聯盟台啤永豐雲豹隊找來前美國職籃NBA球星卡森斯（DeMarcus Cousins）（中）助陣，卡森斯18日晚間搭機抵台，吸引大批球迷到桃園國際機場接機。中央社
台灣職籃T1聯盟台啤永豐雲豹隊找來前美國職籃NBA球星卡森斯（DeMarcus Cousins）（中）助陣，卡森斯18日晚間搭機抵台，吸引大批球迷到桃園國際機場接機。中央社

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