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PLG／林書豪PO照祝福生日 網友意外：周杰倫怎麼變這麼老了

聯合新聞網／ 綜合報導
林書豪(左)與周杰倫一起打網球合照。林書豪IG
林書豪(左)與周杰倫一起打網球合照。林書豪IG

歌手周杰倫今天過45歲生日，身為好友的P聯盟新北國王隊林書豪不缺席，也於晚間在個人IG上傳兩人打網球合照，並說，「生日快樂大哥，祝你健康喜樂和常常chillllll」、「誰想輸我們二打二？」只是照片一出卻引發網友意外大騷動，「周杰倫怎麼變這麼老了……」

這張照片一出，有網友就在PTT上問卦，「1979年1月18日生日的周董，也才45歲，怎麼變這麼老了…，有沒有周董一系之間變老頭子的八卦？太操勞了嗎？」

網友紛紛回答，「榨乾了」、「確定是本人？中國山寨的很多」、「你娶了昆凌等級的，你就懂了」、「還好吧，看起來是變瘦了」、「這個是真的周杰倫嗎？」

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