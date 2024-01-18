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UBA／隊友跳出來 國體奪勝主控陳力生落開心淚水

聯合報／ 記者曾思儒／台中即時報導
國體大主控陳力生第三階段最終戰遭嚴防，出賽36分鐘只拿6分。圖／大專體總提供
國體大主控陳力生第三階段最終戰遭嚴防，出賽36分鐘只拿6分。圖／大專體總提供

第三階段開打前3天，國體大主將陳冠中卻意外傷到肩膀，縫了十幾針，不但缺席112學年富邦人壽UBA公開男一級第三階段，何時能回歸也打問號，讓大三主控陳力生今天助隊以67：62險勝台師大後忍不住喜極而泣，連兩天掉了眼淚。

「我真的沒力了，但今天大家有跳出來，很開心！」出賽全隊最久36分鐘的陳力生解釋，不同於昨天的不甘心，今天是開心淚水，第三階段能用勝利作結，「希望下階段能照今天這樣，大家愈來愈好。」

陳冠中開季場均16分，是國體大關鍵人物，攻守都扮演重要角色，陳力生提到，平常他和陳冠中至少都會有一人在場上坐鎮，陳冠中受傷缺陣後等於自己要補上隊友時間，「像是一個人要做到兩個人的份，今天也是全場被盯，他們（隊友）有跳出來幫忙，狀況不好的都有回神。」

「冠中的問題來得突然，大家變成要做不擅長的事情，有點像是用前幾場來成就這場，開心大家有回神。」今天13投僅2中拿6分的陳力生說。

國體今天首節就取得22：13領先，拉鋸時刻包括胡晉豪、黃偉程、張祐瑋和廖偉皓等都有適時發揮，聯手守護下球隊第6勝；奪勝後球員在休息室情緒高漲，陳力生落淚時全隊更大分貝鼓譟、安慰主控，氣氛歡樂。

貢獻10分的廖偉皓，前兩年還身披台師大戰袍，112學年轉換環境到國體大出發，今天打前東家特別亢奮，攻下10分的他說：「之前盃賽有輸過台師大，想討回來。」他也有和隊友分享台師大戰術體系，加上今天鞏固好籃板，打下關鍵勝場，目前累積6勝5敗。

國體大教練桑茂森透露，除陳冠中意外受傷，上個月許多球員都染上流感，一度全隊休息3天，「沒想到這階段會那麼辛苦，但我和球員說，很多事我們無法預期，重點是自己準備好。」

台師大昨天遭文化大學「準絕殺」，今天再以5分差吞敗，和國體戰績同是6勝5敗。

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