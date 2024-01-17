籃球／三分球24投23中飆69分！「暨大Curry」影片瘋傳引驚嘆

網路近日瘋傳一部籃球比賽精華影片，內容是一名國立暨南國際大學國企系學生，2節半三分球24投23中，狂轟69分，網友封他是「暨大Curry」。

這段影片上傳3周吸引眾多網友朝聖，影片內17號球員2節半出手24次三分球，命中23顆，得到69分。網友紛紛在留言區直呼：「暨大Curry」、「可以去報台灣職籃了」、「投到對方球員懷疑人生」、「我跟這學弟打過，別被他的身高騙了，打法根本亞洲版KD（Kevin Durant）」、「投籃姿勢還真像PG（Paul George）」。

據「自由時報」報導，畫面主角廖袀濠是馬來西亞僑生，當時就讀國企碩士班，去年畢業後續留台灣就業，熱愛籃球的他仍有參加假日聯盟的比賽。影片是系上老師PO出。對引起網友注意與討論，他感到十分意外。