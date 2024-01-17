聽新聞
test
0:00 / 0:00
「重啟初心」 SBL、WSBL 後天板橋開打
揮別休賽季的風風雨雨後，第21屆SBL與第19屆WSBL19日於板橋體育館點燃戰火，兩聯盟也打出「REBOOT重啟初心」，希望焦點能重新回到球場，找回對於籃球的熱忱與初心。
今年SBL與WSBL賽程將維持合併舉行，例行賽進行10個循環賽、5個階段，季後則同樣採取挑戰賽制，賽事則將在新北市、新竹市、彰化縣與基隆市4地舉行。
SBL衛冕軍裕隆在休賽季遭遇假球與簽賭風波打擊，一口氣失去多名主力球員，不過球團重申繼續經營的決心，隨即透過自由市場補強，更與T1聯盟獵鷹隊簽訂合作，補進吳岱豪、藍少甫、吳彥侖及高承恩4名球員，陣容依舊極具競爭力。尤其黃金世代中鋒吳岱豪的加入，教練李啟億期待吳能傳承經驗給陣中年輕長人。
至於過去兩季分別拿下冠亞軍的台銀，則是開季前夕陣前換帥，過去幾年一手打造出全新台銀的總教練陳國維轉任顧問，由程恩傑代理總教練職務。
除SBL4支球隊都有不小的人員異動外，WSBL也將迎接首個洋將開放賽季來臨，其中衛冕軍國泰已鎖定一名具有NCAA與歐洲聯賽經驗的193公分長人。
國泰總教練鄭慧芸也表示，洋將加入對於本土球員的發展將有所加分，「我年輕的時候台灣是有外援的，跟她們一起練真的能幫助我們很多，即使到國際賽對抗性也不會輸。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言