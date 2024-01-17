「重啟初心」 SBL、WSBL 後天板橋開打

揮別休賽季的風風雨雨後，第21屆SBL與第19屆WSBL19日於板橋體育館點燃戰火，兩聯盟也打出「REBOOT重啟初心」，希望焦點能重新回到球場，找回對於籃球的熱忱與初心。

今年SBL與WSBL賽程將維持合併舉行，例行賽進行10個循環賽、5個階段，季後則同樣採取挑戰賽制，賽事則將在新北市、新竹市、彰化縣與基隆市4地舉行。

SBL衛冕軍裕隆在休賽季遭遇假球與簽賭風波打擊，一口氣失去多名主力球員，不過球團重申繼續經營的決心，隨即透過自由市場補強，更與T1聯盟獵鷹隊簽訂合作，補進吳岱豪、藍少甫、吳彥侖及高承恩4名球員，陣容依舊極具競爭力。尤其黃金世代中鋒吳岱豪的加入，教練李啟億期待吳能傳承經驗給陣中年輕長人。

至於過去兩季分別拿下冠亞軍的台銀，則是開季前夕陣前換帥，過去幾年一手打造出全新台銀的總教練陳國維轉任顧問，由程恩傑代理總教練職務。

除SBL4支球隊都有不小的人員異動外，WSBL也將迎接首個洋將開放賽季來臨，其中衛冕軍國泰已鎖定一名具有NCAA與歐洲聯賽經驗的193公分長人。

國泰總教練鄭慧芸也表示，洋將加入對於本土球員的發展將有所加分，「我年輕的時候台灣是有外援的，跟她們一起練真的能幫助我們很多，即使到國際賽對抗性也不會輸。」