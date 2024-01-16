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WSBL／終於開放洋將 國泰女籃已鎖定人選

中央社／ 台北16日電
國泰女籃教練教練鄭慧芸。報系資料照
國泰女籃教練教練鄭慧芸。報系資料照

女子超級籃球聯賽（WSBL）新賽季將開放洋將，其中WSBL霸主國泰女籃總教練鄭慧芸透露，已鎖定1名身高193公分的洋將，預計在20日抵台。

為增加賽事精彩度，中華民國籃球協會上季就曾預告，將推動WSBL開放洋將，並透過這項政策尋找適合的歸化球員，強化台灣女籃戰力。而籃協在去年8月通知WSBL各隊，確定於2024年賽季實施，只是洋將身高上限200公分、月薪上限1萬美元（約新台幣31萬元）。

在今天的開賽記者會，國泰女籃總教練鄭慧芸透露，其實起初尋找2名WNBA等級球員，但因為賽制規定關係，她們必須在4月底回歸聯盟，屆時將與WSBL季後賽撞期，「我不可能找了1名球員，結果最後要回到美國、打不了季後賽，導致拖到一點時間。」

目前國泰女籃鎖定1名28歲、身高193公分的中鋒，過去曾打過NCAA，近幾年則征戰歐洲賽場，預計1月20日抵台，工作證流程也同步進行。鄭慧芸表示，滿開心有機會找洋將，「原本希望她能更早來，但畢竟第1次比較沒有機會，還是想要按照程序走。」

WSBL終於開放洋將，未來可能連同亞裔或外籍生一併開放。鄭慧芸認為，不僅增加尋找歸化球員機會，也能讓女籃的精彩度更好，並刺激球員在個人能力上進步，「我在18歲的時候，台灣是有洋將的，長期跟外籍球員訓練，讓我在國際賽的對抗性不會輸。」

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