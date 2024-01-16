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SBL／吳岱豪轉戰裕隆 李啟億盼扮演傳承角色
在台灣職籃T1聯盟台南台鋼獵鷹出賽空間有限情況下，下個月即將邁入39歲的資深球員吳岱豪，轉戰超級籃球聯賽（SBL）裕隆納智捷，預計擔任傳承經驗角色。
秉持讓每名球員有更好的舞台、發揮自己的能力，台鋼獵鷹日前與裕隆達成球員交流共識，雙方簽訂合作，讓吳岱豪、藍少甫、吳彥侖及高承恩等4名球員前往裕隆交流。
針對現年38歲的獵鷹隊長吳岱豪也在這次交流名單中，日前台鋼獵鷹總經理錢韋成表示，因為陣中已經有「雙塔」布拉（Sim Bhullar）、德古拉（SamuelDeguara），連帶影響本土4、5號的發揮空間，「其實岱豪的能力很好，期許他能維持住手感。」
裕隆執行教練李啟億表示，吳岱豪是很有經驗的球員，在台鋼獵鷹因為配置關係，上場時間比較少，期許能夠慢慢調整，並把經驗帶給陣中的年輕中鋒，「傳承一些經驗、觀念給大家。」
李啟億指出，與台鋼獵鷹交流的4名球員，基本素質算不錯，只是目前體能狀況較差，期許盡快融入球隊體系。
身為衛冕軍的裕隆，休賽季受到「假球案」重創，李啟億坦言，發生事情後的前2週，球隊士氣確實比較低落，但公司老闆、高層還有陣中的資深球員，都不斷鼓勵年輕球員，讓團隊氛圍愈來愈正面，「希望年輕球員把握住機會，展現出年輕的球風。」
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