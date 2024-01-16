PLG／加強法治教育 夢想家、柏力力請檢察官開講
台灣籃壇去年發生假球案，為正視法治教育的重要性，PLG福爾摩沙夢想家和SBL彰化柏力力共同邀請彰化、台中地檢署到夢想家台中主場舉辦「職籃法治教育」講座，兩球團隊職員都出席，希望透過課程以及實例分享，讓球團成員更了解法治概念，攜手建立更健全的職業籃球環境。
今天舉行的法治教育講座，彰化地檢署襄閱主任檢察官吳宇軒、主任檢察官高如應及台中地檢署檢察官黃彥凱特別到洲際迷你蛋，由高如應及黃彥凱主講，從反賭博、反暴力、反毒品及反詐騙四大面向介紹相關的法律常識。
除講述要點、分享實際案例之細節與判決外，檢察官更指點球團成員，當面臨問題時該如何正確面對、回報及解決，也藉此提醒隊職員與球員所需擔負的社會責任與相關罰則。
夢想家助理教練陳世念表示，很開心有這個機會可以讓大家獲得更豐富、完善的法律知識，透過講座也可以讓隊職員與球員體認到在社會上的責任，不僅是好好珍惜得來不易的職籃舞台，也請大家共同防範不法勢力介入球團運作與比賽，共同守護台灣優質的職籃風氣。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言