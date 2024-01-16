PLG／加強法治教育 夢想家、柏力力請檢察官開講

台灣籃壇去年發生假球案，為正視法治教育的重要性，PLG福爾摩沙夢想家和SBL彰化柏力力共同邀請彰化、台中地檢署到夢想家台中主場舉辦「職籃法治教育」講座，兩球團隊職員都出席，希望透過課程以及實例分享，讓球團成員更了解法治概念，攜手建立更健全的職業籃球環境。

今天舉行的法治教育講座，彰化地檢署襄閱主任檢察官吳宇軒、主任檢察官高如應及台中地檢署檢察官黃彥凱特別到洲際迷你蛋，由高如應及黃彥凱主講，從反賭博、反暴力、反毒品及反詐騙四大面向介紹相關的法律常識。

除講述要點、分享實際案例之細節與判決外，檢察官更指點球團成員，當面臨問題時該如何正確面對、回報及解決，也藉此提醒隊職員與球員所需擔負的社會責任與相關罰則。