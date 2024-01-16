SBL／新賽季19日開打 裕隆風波後補強、女籃迎洋將世代

第21屆SBL與第19屆WSBL將在19日於板橋體育館開打，今年兩聯盟也以「REBOOT重啟初心」作為賽季口號，希望能夠揮別休賽季的風風雨雨，重新找回所有人對於籃球的熱忱與初心，而WSBL也將於本賽季首度施行洋將制度，展現全新氣象。

SBL今年休賽季歷經涉賭與假球風波打擊，不過在籃球協會與各隊強力自清下，新賽季也將於19日開打，兩聯盟都將維持例行賽10個循環賽、5個階段的賽制，每階段均會產生冠軍並獲得獎勵，季後賽則為挑戰賽制，第1名球隊將直接晉級冠軍賽，第2、3名球隊則將進行3戰2勝制挑戰賽爭取冠軍賽門票。

其中受到假球與涉賭風波影響最深的裕隆，除了日前在自由市場上積極補強外，也與T1聯盟台南台鋼獵鷹合作，補進吳岱豪、藍少甫、吳彥侖及高承恩4名球員，如能有效整合，團隊戰力將不會亞於上賽季。

其中黃金世代中鋒吳岱豪的加盟，也讓裕隆執行教練李啟億直言，希望能借重他的經驗進行傳承，「岱豪在台南因為洋將配置的關係，上場時間會比較少一點，不過他來到這邊後，希望幫助他盡快調整，能將經驗傳承給隊上長人。」

此外，台啤在今年也找來前雲豹洋將威廉斯（Troy Williams）助拳，教練楊志豪就表示，儘管威廉斯上月中才抵台，算是4隊中較晚報到的洋將，不過經過過去幾周磨合，土洋戰力已經有不錯的磨合，期待新賽季的到來。

今年SBL與WSBL將繼續維持賽程合併舉行的方式，將在新北市、新竹市、彰化縣與基隆市四地開打，其中19日的開幕戰以及季後挑戰賽、冠軍賽將在板橋體育館舉行。