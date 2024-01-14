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PLG／夢想家吞2連敗 布依德：感覺像10連敗
台灣職籃P.LEAGUE+ 福爾摩沙夢想家今天在主場迎戰台北富邦勇士，沒想到卻以84比94落敗，苦吞2連敗，洋將布依德（Julian Boyd）表示，感覺就像10連敗。
吸引滿場3000名球迷進場支持，即便夢想家一度落後達19分，但仍展現拚勁，甚至在第4節追到僅剩4分差。不過富邦勇士洋將強森（Chris Johnson）在第4節神勇發揮，單節攻下10分、6籃板、2助攻，讓夢想家無法逆轉戰局，只能在主場以10分之差苦吞2連敗。
夢想家總教練皮爾曼（Jamie Pearlman）認為，富邦勇士的作戰策略很成功，尤其在防守端造成很多困擾，「打亂我們的進攻節奏，更導致沒辦法有破壞性地攻擊籃框及掌握籃板，不過這場將是球隊未來很好的學習經驗，顯示我們還有很多進步空間。」
夢想家日前締造追平PLG聯盟紀錄的10連勝，此役攻下18分、11籃板的洋將布依德認為，因為賽季的前半段團隊打得很順，因此2連敗感覺就像10連敗，「但對我們還是很有信心，最終目標還是鎖定總冠軍。」
布依德提到，皮爾曼時常強調，現在夢想家是龍頭，勢必成為各隊針對目標，所以得帶著滿滿能量迎接挑戰。
富邦勇士總教練許晉哲透露，夢想家近況很好，又一直維持在聯盟龍頭，希望藉由這場找回贏球方式，並持續保持下去。
強森則認為，團隊表現得很好，而且比過去2場更有侵略性，「這是本季我打得最好的一場比賽，當然還不到我的最佳狀態，因此接下來繼續再調整。」
另一地高雄17直播鋼鐵人作客桃園璞園領航猿，靠著鐵米（Femi Olujobi）貢獻21分、16籃板，加上銳米（Rayvonte Rice）挹注17分，以91比82成功踢館，取得2連勝。
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