快訊

民進黨國會席次未過半...陳建仁昨請辭被蔡總統慰留 留到520機率高

泰勒絲婚事加速進行卻因此事卡關？情侶總難通過這考驗

聽新聞
test
0:00 / 0:00

PLG／夢想家吞2連敗 布依德：感覺像10連敗

中央社／ 台北14日電
夢想家洋將布依德上籃。福爾摩沙夢想家提供
夢想家洋將布依德上籃。福爾摩沙夢想家提供

台灣職籃P.LEAGUE+ 福爾摩沙夢想家今天在主場迎戰台北富邦勇士，沒想到卻以84比94落敗，苦吞2連敗，洋將布依德（Julian Boyd）表示，感覺就像10連敗。

吸引滿場3000名球迷進場支持，即便夢想家一度落後達19分，但仍展現拚勁，甚至在第4節追到僅剩4分差。不過富邦勇士洋將強森（Chris Johnson）在第4節神勇發揮，單節攻下10分、6籃板、2助攻，讓夢想家無法逆轉戰局，只能在主場以10分之差苦吞2連敗。

夢想家總教練皮爾曼（Jamie Pearlman）認為，富邦勇士的作戰策略很成功，尤其在防守端造成很多困擾，「打亂我們的進攻節奏，更導致沒辦法有破壞性地攻擊籃框及掌握籃板，不過這場將是球隊未來很好的學習經驗，顯示我們還有很多進步空間。」

夢想家日前締造追平PLG聯盟紀錄的10連勝，此役攻下18分、11籃板的洋將布依德認為，因為賽季的前半段團隊打得很順，因此2連敗感覺就像10連敗，「但對我們還是很有信心，最終目標還是鎖定總冠軍。」

布依德提到，皮爾曼時常強調，現在夢想家是龍頭，勢必成為各隊針對目標，所以得帶著滿滿能量迎接挑戰。

富邦勇士總教練許晉哲透露，夢想家近況很好，又一直維持在聯盟龍頭，希望藉由這場找回贏球方式，並持續保持下去。

強森則認為，團隊表現得很好，而且比過去2場更有侵略性，「這是本季我打得最好的一場比賽，當然還不到我的最佳狀態，因此接下來繼續再調整。」

另一地高雄17直播鋼鐵人作客桃園璞園領航猿，靠著鐵米（Femi Olujobi）貢獻21分、16籃板，加上銳米（Rayvonte Rice）挹注17分，以91比82成功踢館，取得2連勝。

籃球

延伸閱讀

PLG／勇士退夢想家止連敗 冠軍教頭許晉哲承認：壓力真的滿大

T1聯盟／剛止敗又輸球 戰神陷得分荒不敵特攻

T1聯盟／布銳克曼再度擋道 海神連兩周雙神大戰勝出

NBA／康寧漢飆41分救不了活塞 慘吞27連敗破聯盟紀錄

相關新聞

PLG／勇士退夢想家止連敗 冠軍教頭許晉哲承認：壓力真的滿大

尋求PLG 4連霸的台北富邦勇士，今天面對聯盟龍頭福爾摩沙夢想家靠第三節海嘯攻勢拉開差距，儘管禁區大將塞瑟夫第四節犯滿，...

PLG／拿領航猿開刀 鋼鐵人本季首度連勝

PLG名次墊底的高雄17直播鋼鐵人隊，今天面對桃園璞園領航猿隊最多取得17分領先，但大幅優勢第四節全部花光，不過在洋將銳...

T1聯盟／布銳克曼再繳「大三元」海神力退衛冕軍特攻

T1聯盟前兩季冠軍今天正面交鋒，元年奪冠的高雄全家海神隊首節就取得39：15大幅領先，第四節領先雖全部花光還一度落後，最...

PLG／夢想家吞2連敗 布依德：感覺像10連敗

台灣職籃P.LEAGUE+ 福爾摩沙夢想家今天在主場迎戰台北富邦勇士，沒想到卻以84比94落敗，苦吞2連敗，洋將布依德（...

T1聯盟／雲豹與總教練歐森終止合約 周俊三暫代兵符

T1聯盟台啤永豐雲豹職業籃球隊今天宣布與總教練歐森（Michael Olson）終止合作關係，並由球團顧問周俊三暫代總教...

T1聯盟／于煥亞傷退胡瓏貿達千分里程碑 海神輕取戰神

近8場比賽收下6勝的高雄全家海神，本周繼續在主場作戰，並在今天晚間遭遇台北台新戰神，儘管球隊當家射手于煥亞在第二節就受傷...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。