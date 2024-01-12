PLG／小龍女賴可性感戰袍秀超絲滑乳溝 網：快要不能呼吸了

「Formosa Sexy」成員賴可。 截圖自賴可FB

中華職棒味全龍啦啦隊成員賴可本季加入PLG夢想家啦啦隊「Formosa Sexy」兼職，成為「棒籃雙棲」也獲得更多粉絲關注。她近日在個人社群分享穿上該隊性感戰袍美照，讓網友直呼：「快要不能呼吸了！」

Formosa Sexy本季做出不少成員異動，其中賴可的加入令許多粉絲相當振奮。她除了在場邊活潑應援外，還經常在個人社群大方分享好身材，獲不少球迷讚嘆。她今天在FB發文分享新髮型，並留言寫道：「慢慢習慣的新髮色，好像回到大學中分時期。」

不過網友重點都擺在賴可的服裝，這件是Formosa Sexy本季全新隊服，「胸前挖空」設計與賴可的好身材完美搭配，許多粉絲在留言區表示，「快要不能呼吸惹！」、「怎麼那麼好看」、「仙女下凡」、「最美的顏色，是你的姿色」、「賴可娘娘，這樣很美」。